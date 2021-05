L’UE annonce un nouveau financement humanitaire en faveur de la population palestinienne

L’Union européenne (UE) a annoncé, mardi, un nouveau financement humanitaire de 8 millions d’euros en faveur de la population palestinienne.

Selon un communiqué de la Commission européenne, ce soutien financier supplémentaire, qui “sera dédié au soutien des victimes des violences récentes“, porte à 34,4 millions d’euros le montant total de l’aide humanitaire en faveur de la population palestinienne cette année.

Par ailleurs, le financement humanitaire de l’UE pour 2021 aidera à protéger les Palestiniens les plus vulnérables et à fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin, précise l’exécutif européen.

“Suite à l’annonce d’un cessez-le-feu, un accès humanitaire d’urgence est désormais vital pour soulager les souffrances des nombreuses victimes innocentes“, a indiqué le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, cité dans le communiqué, ajoutant que l’UE maintient un soutien essentiel aux programmes de protection, aux soins de santé, à l’éducation et à l’accès à l’eau potable.

Selon le commissaire européen, l’UE insiste “sur le respect du droit international humanitaire et ne peut accepter que des civils soient déplacés par la force ou que leurs maisons et écoles soient démolies“.

Le nouveau financement humanitaire annoncé par l’UE comprend 8 millions d’euros d’aide d’urgence et 200 000 euros destinés à soutenir le Croissant-Rouge palestinien pour fournir une assistance immédiate par le biais de services médicaux d’urgence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

( Avec MAP )