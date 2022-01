L’UE contribue pour plus de la moitié de l’aide mondiale à l’éducation

Les institutions de l’Union européenne et les États membres contribuent ensemble pour plus de la moitié de l’aide mondiale à l’éducation, a indiqué lundi la Commission européenne (CE).

Le soutien des 27 et des institutions européennes dans le secteur de l’éducation touche plus de 100 pays du monde entier, a ajouté l’Exécutif européen dans un communiqué, à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation célébrée aujourd’hui.

Selon le vice-président de la CE et le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, l’éducation est ‘’essentielle à la reprise mondiale’’.

‘’L’éducation est la base et le catalyseur de la transition écologique. Elle permet aux citoyens de tirer parti des possibilités offertes par le développement numérique et apporte espoir et protection aux personnes touchées par les crises humanitaires et les déplacements forcés’, a-t-il souligné.

Rappelant que 2022 est l’Année européenne de la jeunesse et le 35e anniversaire du programme Erasmus, le chef de la diplomatie européenne a réaffirmé l’importance capitale d’une éducation de qualité pour le développement personnel, social et professionnel des enfants et des jeunes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne, afin de construire un avenir meilleur et plus équitable, de réduire les inégalités socio-économiques et entre les hommes et les femmes et de promouvoir la paix et la démocratie.

L’UE continue également de jouer un rôle de premier plan dans l’éducation dans les situations d’urgence, en donnant accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité à des millions d’enfants touchés par des crises humanitaires et des conflits, a-t-il poursuivi, notant que les partenariats avec la société civile, le secteur privé et les acteurs mondiaux de l’éducation seront essentiels pour favoriser la citoyenneté mondiale.

Au cours de la période 2021-2027, l’Exécutif européen s’est engagé à consacrer au moins 10% de son budget aux partenariats internationaux avec l’Afrique, l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Asie et le Pacifique, et 10% de son budget à l’aide humanitaire et à l’éducation.

(Avec MAP)