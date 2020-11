L’UE et la BERD veulent améliorer la transparence des appels d’offres publics cofinancés par les fonds européens

La Commission européenne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont annoncé vendredi leur soutien à deux projets pilotes visant à améliorer la qualité et la transparence des appels d’offres publics cofinancés par des fonds de l’UE en Grèce et en Pologne.

Selon un communiqué de la Commission européenne, ces deux projets apporteront une expertise et un soutien pratique aux autorités publiques des deux pays, en mettant l’accent sur l’innovation numérique.

“En promouvant l’utilisation intelligente de l’innovation et des données ouvertes, les deux projets pilotes aideront les administrations publiques à mieux planifier, mettre en œuvre et contrôler les marchés de travaux, de biens et de services, ce qui permettra une meilleure utilisation des ressources publiques et des possibilités accrues pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME)”, explique la Commission européenne.

En outre, ajoute-t-on, grâce à une coopération avec les organisations locales de la société civile, “cette initiative favorisera également la transparence des dépenses publiques et encouragera la participation des citoyens au suivi des investissements ayant une incidence directe sur la communauté, tels que les investissements dans la durabilité, le développement local et l’inclusion sociale”.

“Grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, les autorités publiques nationales et locales qui gèrent les fonds de l’UE pourront dépenser plus efficacement les deniers publics, en garantissant les meilleurs résultats possibles pour les citoyens et les entreprises”, a commenté la commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira.

Les deux projets pilotes en Grèce et en Pologne se dérouleront jusqu’à la fin de 2021 et leurs résultats seront diffusés afin d’assurer le succès de leur déploiement dans d’autres États membres, selon l’exécutif européen.

( Avec MAP )