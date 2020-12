L’UE et la Chine parviennent à un accord “de principe” sur les investissements

L’Union européenne (UE) et la Chine ont conclu mercredi “en principe” les négociations en vue d’un accord global sur les investissements (AGI) , a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

En vertu de cet accord, la Chine s’est engagée à offrir aux investisseurs de l’UE “un niveau d’accès au marché plus élevé que jamais”, notamment en ouvrant certains nouveaux marchés importants, selon la même source.

La Chine s’engage également “à garantir un traitement équitable pour les entreprises de l’UE afin qu’elles puissent affronter la concurrence dans des conditions plus équitables en Chine, y compris en ce qui concerne les disciplines pour les entreprises publiques, la transparence des subventions et les règles contre les transferts de technologie forcés”, relève la Commission.

Pour la première fois, ajoute-t-on, la Chine a accepté des dispositions “ambitieuses” en matière de développement durable, “en particulier des engagements sur le travail forcé et sur la ratification des conventions fondamentales pertinentes de l’Organisation internationale du travail”.

“L’accord conclu aujourd’hui est un jalon important dans nos relations avec la Chine et pour notre programme commercial fondé sur des valeurs. Il offrira aux investisseurs européens un accès sans précédent au marché chinois, ce qui permettra à nos entreprises de se développer et de créer des emplois. Il engagera également la Chine à respecter des principes ambitieux en matière de durabilité, de transparence et de non-discrimination. L’accord permettra de rééquilibrer nos relations économiques avec la Chine”, s’est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Selon la Commission européenne, la conclusion des négociations, sur le principe, est une première étape du processus; les délibérations en vue de l’adoption et de la ratification de l’accord doivent encore avoir lieu et se dérouleront “en toute transparence”.

( Avec MAP )