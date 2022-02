L’UE favorable à une candidature conjointe avec l’Égypte pour diriger l’organisation internationale de lutte contre le terrorisme « The Global Counterterrorism Forum »

Par Olivier DELAGARDE

Le Conseil de l’Union européenne a approuvé la proposition française visant à coprésider l’organisation antiterroriste « The Global Counterterrorism Forum » (GCTF) avec l’Égypte. Le Canada et le Maroc en sont les actuels coprésidents.

L’Union européenne (UE) envisage une candidature conjointe avec l’Égypte afin de prendre la tête de la très influente organisation internationale qui façonne les politiques de lutte contre le terrorisme à l’échelle mondiale. La semaine dernière à Bruxelles, les fonctionnaires européens ont approuvé cette candidature commune. Une initiative proposée par la France, actuellement à la tête de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Selon un mémo du Conseil de l’UE daté du 11 janvier : « la candidature commune a été proposée par des membres des services diplomatiques de l’UE, le Service européen pour l’action extérieure, lors de réunions d’un groupe de travail européen sur le terrorisme en octobre et novembre derniers ».

Une organisation toute aussi discrète qu’influente

Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (en anglais : The Global Counterterrorism Forum – GCTF) est une plateforme informelle, apolitique et multilatérale de lutte contre le terrorisme, créée en septembre 2011 à New York par 29 pays et l’Union européenne.

L’objectif du GCTF vise à renforcer les capacités de développement d’une approche stratégique de longue haleine afin de lutter contre le terrorisme et de prévenir les idéologies de l’extrémisme violent qui le sous-tendent. La mission du GCTF est également d’endiguer le recrutement de terroristes et d’accroître les capacités civiles des pays à faire face aux menaces terroristes sur leur territoire ainsi que dans leur région.

En 2015 et 2016, le Forum a notamment été présidé conjointement par les Pays-Bas et le Maroc.

Le GCTF travaille avec ses partenaires du monde entier à la définition des besoins civils les plus urgents afin de lutter efficacement contre le terrorisme, de mobiliser les connaissances et ressources nécessaires pour répondre à ces besoins, et améliorer ainsi la coopération mondiale en matière de lutte antiterroriste.

L’un des objectifs clés du GCTF est de soutenir et de dynamiser la mise en œuvre de la « Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies », en particulier le « Plan d’action du Secrétaire général des Nations unies pour la prévention de l’extrémisme violent » présenté à l’Assemblée générale des Nations unies en janvier 2016.

Ainsi, le GCTF travaille en étroite collaboration avec les instances des Nations unies ainsi que d’autres organisations internationales et régionales pertinentes, afin de renforcer, compléter et soutenir les efforts multilatéraux de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme qui mène à la violence.

Le Comité de coordination se réunit deux fois par an. Il supervise les activités des six groupes de travail et de l’Unité administrative du Forum, puis fournit une orientation stratégique sur la manière de répondre le plus efficacement possible à la menace terroriste en perpétuelle mutation.

Présidé par les deux coprésidents du GCTF, le Comité de coordination est composé de tous les membres du GCTF représentés par leur coordinateur national en matière de lutte contre le terrorisme, ou par un autre haut responsable politique de la lutte contre le terrorisme.

Les activités du GCTF ont mené à l’élaboration et à l’adoption, par les membres du GCTF, de documents-cadres sous la forme de bonnes pratiques, de recommandations ou de plans d’action, qui couvrent divers thèmes importants de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ces documents ne sont toutefois ni contraignants ni destinés à créer des obligations juridiques pour les gouvernements nationaux.

Partenaires de longue date

« En tant que coprésidente du GCTF, l’UE peut contribuer à façonner l’agenda de la politique et des pratiques internationales en matière de lutte contre le terrorisme, et promouvoir les valeurs de l’UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme », précise ce mémo.

Il précise en outre que l’Égypte a exprimé son intérêt pour une candidature commune se considérant comme « un partenaire de longue date de l’UE et coprésidente du groupe de travail du GCTF sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Est ». Les responsabilités des coprésidents sont notamment « d’assurer la direction stratégique générale et la gestion des activités du Forum », indique le mémo.

Cette note valant plaidoyer de candidature est classée « limite », ce qui signifie que le document est considéré comme sensible et n’est pas destiné à être rendu public. Cette proposition a été approuvée le 12 janvier par le Comité des représentants permanents des vingt-sept États membres de l’UE.

Peter Stano, porte-parole de l’UE, a confirmé vendredi dernier que l’UE et l’Égypte avaient présenté une candidature commune pour coprésider le GCTF. Les candidats potentiels doivent faire part de leur intérêt d’ici la fin de semaine. Les membres du GCTF choisiront les prochains coprésidents lors d’une réunion en mars et les candidats sélectionnés débuteront leur mandat en septembre. Le Canada et le Maroc sont les actuels coprésidents.

Parmi ses trente membres figurent la Russie, la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, l’Algérie, le Nigeria, le Pakistan, l’Indonésie et de nombreux États européens.

Une lutte antiterroriste politique et diplomatique plus que militaire, enfin…

Maître de conférences en droit international des droits de l’homme à la Edinburgh Law School et juriste spécialiste des questions de lutte contre le terrorisme, Gavin Sullivan explique à Maroc Diplomatique « que le GCTF joue un rôle de plus en plus important dans la manière dont est façonné le droit international touchant à la lutte antiterroriste, mais que cela ne s’accompagne d’aucun compte à rendre ni débat ».

L’Égypte et l’Union européenne coprésident actuellement un groupe de travail du GCTF sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Est, comprenant « l’encouragement de la mise en œuvre de bonnes pratiques pour une lutte contre le terrorisme efficace dans le secteur de la justice pénale ».

Lors d’une réunion de The Global Counterterrorism Forum en octobre, Mohamed Fouad Ahmed, directeur de l’unité égyptienne de lutte contre le terrorisme, déclarait : « L’Égypte croit résolument que, pour que nos efforts de lutte contre le terrorisme soient fructueux, nous devons avoir une approche holistique s’intéressant aux racines du terrorisme et de l’extrémisme violent qui conduisent au terrorisme. Cela ne se limite pas aux mesures de sécurité, mais s’étend également au développement socio-économique et la réfutation des idéologies déviantes des groupes terroristes ».

Peter Stano, porte-parole de l’UE, déclare quant à lui : « L’UE accorde une grande importance à l’action multilatérale pour lutter contre le terrorisme. Cette initiative se base sur les précédentes coopérations de l’UE avec l’Égypte au sein du GCTF en tant que coprésidents du groupe de travail sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Est ces quatre dernières années. » Avant de poursuivre : « Le terrorisme est un défi pour les deux côtés de la Méditerranée. Combattre cette menace avec le respect dû aux droits de l’homme et au droit international est un engagement commun inscrit dans les priorités de partenariat entre l’UE et l’Égypte. »

Une leçon des errances militaires passées

Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, Sahel et Afrique subsaharienne, une liste à ne plus en finir d’interventions militaires à multiples facettes internationales et d’intérêts plus ou moins établis. Pourtant, l’ensemble de ces tentatives « manu militari » ont quasiment toutes portés un même leitmotiv : la lutte contre le terrorisme extrémiste, fanatique, idéologique, islamiste. Rarement politique.

Pour quel résultat ? D’embrasements en pseudo « rétablissement de la paix », d’enlisements au jeu du chat et de la souris avec ces factions de « guerriers fous islamistes » tout autant insaisissables que fortifiées et armées par des alliances de circonstances, tantôt moyen orientales, tantôt occidentales, une autre fois venant de l’Est, selon les intérêts du moment. Surtout celui du moment s’agissant des tumultes ouest africains.

Les grandes démocraties seraient alors bien inspirées du souvenir de la conclusion des conflits mondiaux contemporains, à commencer des deux guerres mondiales qui ont ébranlé les siècles derniers : tous ont pris fin par un accord de cessez-le-feu, d’armistices, né d’une volonté politique et diplomatique.

Mais avant, combien de vies auront été sacrifiées ?

Olivier DELAGARDE