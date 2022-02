L’UE intensifie son action de détection et de traitement du cancer

La Commission européenne a lancé mercredi de nouvelles mesures au titre du « plan européen pour vaincre le cancer« , afin d’aider les États membres à lutter contre les inégalités et à améliorer la prévention, la détection précoce, le traitement et les soins du cancer.

La première mesure concerne la mise en place d’un registre des inégalités face au cancer, qui recensera les tendances et les disparités entre les États membres et les régions. Il mettra également en lumière les inégalités en matière de prévention et de soins du cancer imputables au genre, au niveau d’instruction et au niveau de revenu, ainsi que les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales. De ce fait, ce registre orientera les investissements et les interventions au niveau régional, national et de l’UE.

L’Exécutif européen a également lancé un appel à contributions pour le dépistage du cancer, qui servira à mettre à jour la recommandation du Conseil de 2003 sur le dépistage. Cette initiative fait partie de l’objectif du plan contre le cancer de faire en sorte que 90% de la population de l’Union remplissant les conditions requises pour participer au dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal se voient proposer un dépistage d’ici à 2025.

La troisième mesure porte sur l’instauration d’une action commune sur la vaccination contre le VPH, de manière à aider les États membres à améliorer la compréhension par le public du VPH, à l’y sensibiliser et à accroître l’adhésion à la vaccination. Cette mesure est de nature à contribuer à la réalisation d’un objectif clé du plan cancer, à savoir l’élimination du cancer du col de l’utérus en vaccinant contre le VPH au moins 90% de la population cible de filles dans l’UE et en augmentant sensiblement la vaccination des garçons d’ici à 2030.

Il est également question de la mise en place d’un réseau européen des jeunes survivants du cancer, qui devra renforcer le suivi à long terme des plans de soins contre le cancer au niveau national et régional, et permettra de mettre en relation les jeunes ayant des antécédents de cancer et leurs familles ainsi que les aidants informels et formels.

« Lors du lancement du plan européen pour vaincre le cancer, nous avons fait de la lutte contre le cancer une priorité de cette Commission« , a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, notant que l’objectif est que toute personne atteinte d’un cancer dans l’UE puisse bénéficier du traitement dont elle a besoin.

« Nous savons que cette lutte a été mise à mal en raison de la pandémie et que le nombre de cas non diagnostiqués à l’heure actuelle pourrait s’élever à un million, selon des estimations. Le cancer est une histoire personnelle pour nous tous. C’est pourquoi nous travaillerons sur la prévention, le diagnostic précoce et l’égalité d’accès aux soins pour gagner ce combat », a-t-elle ajouté.

Lancé en 2021, le plan cancer définit une nouvelle approche de l’UE en matière de prévention, de traitement et de soins du cancer en intégrant les questions de santé dans toutes les politiques et en associant divers acteurs. Il propose dix mesures phares et multiples pour s’attaquer à l’ensemble du parcours de la maladie, de la prévention à la qualité de vie des patients atteints du cancer et des personnes ayant survécu au cancer, en mettant l’accent sur les actions dans lesquelles l’UE peut apporter la plus grande valeur ajoutée.

D’après la Commission, en moyenne, le cancer touche les hommes légèrement plus que les femmes en Europe, avec 54% des nouveaux cas et 56% des décès. Cependant, le cancer du sein féminin est le cancer le plus diagnostiqué (plus de 355.000 femmes dans l’UE en 2020).

(Avec MAP)