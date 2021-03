L’UE lance le Conseil européen de l’innovation doté d’un budget de 10 milliards d’euros

La Commission européenne a lancé, jeudi, le Conseil européen de l’innovation (CEI) doté d’un budget de plus de 10 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Selon un communiqué de l’exécutif européen, ce Conseil vise à développer et à diversifier les innovations prometteuses dans l’Union européenne.

Le CEI “est unique au monde: il combine la recherche sur des technologies émergentes, un projet pilote d’accélérateur et un fonds dédié (le Fonds du Conseil européen de l’innovation) afin d’accélérer le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et start-up innovantes”, souligne la même source.

Le premier programme de travail annuel du CEI, dévoilé par Bruxelles, offre des possibilités de financement pour un montant de plus de 1,5 milliard d’euros en 2021.

“Nous disposons à présent d’un fonds qui nous permettra de soutenir les petites et moyennes entreprises qui travaillent sur des innovations décisives, de donner accès à des fonds propres et d’accélérer le développement des start-up innovantes. Il s’agit là d’un moyen de convertir les résultats de la recherche en possibilités commerciales et d’élaborer des idées nouvelles pour les avancées technologiques et innovantes”, s’est réjouie Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l’ère du numérique.

Le CEI prend appui sur les enseignements et les résultats obtenus dans le cadre de sa phase pilote menée entre 2018 et 2021. Grâce à un financement de 3,5 milliards d’euros, elle a permis de soutenir plus de 5 000 PME et start-up, ainsi que plus de 330 projets de recherche dans l’UE.

D’après la Commission européenne, plusieurs prix sont également organisés dans le cadre du CEI pour mettre à l’honneur les personnes qui façonnent “l’avenir de l’innovation en Europe”.

Avec MAP