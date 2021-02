L’UE présente son nouveau plan de lutte contre le cancer

La Commission européenne a présenté mercredi son nouveau plan de lutte contre le cancer, qui définit une nouvelle approche de l’UE en matière de prévention, de traitement et de soins.

“En 2020, alors que nous luttions tous contre la pandémie de Covid-19, beaucoup d’entre nous livraient une lutte silencieuse: celle contre le cancer. En 2020, nous avons perdu 1,3 million d’Européens à cause de cette maladie. Et malheureusement, le nombre de cas est en augmentation. C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui le plan européen pour vaincre le cancer. La lutte de ceux qui se battent contre le cancer est également le combat de tous en Europe”, a souligné dans un communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Selon l’exécutif européen, ce plan pour “vaincre le cancer” appréhendera l’ensemble de la prise en charge de la maladie, de la prévention à la qualité de vie des patients atteints d’un cancer et des personnes ayant survécu au cancer, en se concentrant sur les mesures pour lesquelles l’Union peut apporter la plus grande valeur ajoutée.

Le plan nouveau européen de lutte contre le cancer s’appuiera sur des mesures englobant tous les domaines d’actions, de l’emploi à l’éducation, en passant par la politique sociale et l’égalité, la commercialisation, l’agriculture, l’énergie, l’environnement et le climat, les transports, la politique de cohésion et la fiscalité, ajoute-t-on.

S’articulant autour de quatre domaines d’action clés : la prévention; la détection précoce; le diagnostic et le traitement; et l’amélioration de la qualité de vie, il sera mis en œuvre à l’aide de l’ensemble des instruments de financement de la Commission.

En outre, pour soutenir les nouvelles technologies, la recherche et l’innovation, un nouveau centre de connaissances sur le cancer sera fondé afin de contribuer à la coordination des initiatives scientifiques et techniques liées au cancer à l’échelle de l’Union.

D’après la Commission, une “initiative européenne en matière d’imagerie sur le cancer” sera, de même, mise en place pour soutenir le développement de nouveaux outils assistés par ordinateur afin d’améliorer la médecine personnalisée et les solutions innovantes.

