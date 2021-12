L’UE prolonge de dix ans la gratuité des frais de roaming

Les États membres et le Parlement européen ont trouvé un accord pour la prolongation, jusqu’en 2032, de la gratuité du système d’itinérance dans l’Union européenne.

Les règles d’itinérance mises à jour permettront que, à l’expiration de l’actuel règlement concernant l’itinérance (le 30 juin 2022), les citoyens puissent continuer à passer des appels, envoyer des SMS et surfer sur le web lorsqu’ils sont en voyage dans d’autres pays de l’UE, sans crainte d’une mauvaise surprise à la réception de leur facture, indique un communiqué du Conseil de l’UE.

‘’La politique d’itinérance aux conditions nationales a rendu les communications à la fois plus faciles et moins onéreuses dans le cadre des déplacements en Europe’’, a commenté Boštjan Koritnik, ministre slovène de l’administration publique, président du Conseil, estimant qu’il s’agit de l’une des plus grandes réussites du marché unique numérique.

Le règlement révisé sur l’itinérance ‘’adapte les prix de gros maximaux afin de garantir la viabilité pour les opérateurs, dans l’ensemble de l’UE, de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux’’.

La Commission a indiqué suivre de près la situation et, le cas échéant, présentera une nouvelle proposition législative afin de réglementer les plafonds des prix de gros et éventuellement d’autres aspects du marché de l’itinérance.

Ce règlement comprend des mesures visant à ‘’garantir une bonne expérience client concernant la qualité du service et l’accès aux services d’urgence, y compris pour les personnes ayant des besoins particuliers’’, de même qu’il ‘’accroît la transparence’’ en ce qui concerne les services qui peuvent faire l’objet de coûts supplémentaires.

L’accord conclu sera soumis à l’approbation du Conseil et de l’ensemble du Parlement européen.

(Avec MAP)