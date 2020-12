L’UE prolonge son aide humanitaire en faveur des réfugiés en Turquie

La Commission européenne a décidé mercredi de prolonger deux programmes dans le domaine humanitaire en Turquie jusqu’au début de l’année 2022, afin d’aider plus de 1,8 million de réfugiés à subvenir à leurs besoins fondamentaux et plus de 700.000 enfants à poursuivre leur scolarité.

Le premier programme consiste en un filet de sécurité sociale d’urgence qui fournit une aide mensuelle en espèces à plus de 1,8 million de réfugiés, indique un communiqué de la Commission, notant qu’il s’agit du plus grand programme humanitaire jamais financé par l’UE.

Le deuxième programme, mis en œuvre par l’Unicef en partenariat avec le Croissant-Rouge turc, porte sur des transferts conditionnels en espèces pour les dépenses d’éducation et fournit une aide aux familles dont les enfants fréquentent régulièrement l’école, ajoute la même source.

“Les besoins humanitaires des réfugiés en Turquie persistent et sont encore exacerbés par la pandémie de coronavirus. L’UE est fermement résolue à soutenir les personnes qui en ont besoin, comme elle l’a fait ces dernières années”, a commenté le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, cité dans le communiqué.

Selon la Commission européenne, la Turquie accueille près de 4 millions de réfugiés, dont 70 % sont des enfants et des femmes. Plus de 98 % des réfugiés présents en Turquie vivent en dehors des camps. Quelque 3,6 millions d’entre eux sont des Syriens qui ont fui la guerre en cours.

