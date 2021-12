L’UE relance sa lutte contre le cancer

La commission spéciale du Parlement européen sur la lutte contre le cancer (BECA) vient d’adopter ses propositions finales sur la manière de renforcer le rôle de l’UE dans la lutte contre le cancer.

Dans le rapport adopté par commission BECA, les députés soulignent que la mise en œuvre du plan européen de lutte contre le cancer est une première étape vers une véritable Union européenne de la santé, notant que la stratégie globale pour traiter le cancer au niveau de l’UE devrait servir de modèle aux autres maladies non transmissibles.

Les principales recommandations proposées par la BECA incluent notamment la facilitation de l’accès pour les malades du cancer aux soins de santé transfrontaliers et aux essais cliniques, l’extension du recours aux procédures conjointes d’achat, la gestion des pénuries de médicaments pour traiter le cancer, la garantie du droit à l’oubli ainsi qu’un accès équitable aux médicaments et traitements innovants.

Les principales leçons tirées de la consultation organisée par la commission BECA sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les soins liés au cancer dans l’UE ont également été intégrées dans le rapport. Elles incluent un appel à des plans européens de prévention et de gestion, afin d’aider les systèmes nationaux de soins à être plus résilients, et à prévenir et traiter les pénuries de médicaments, d’équipements, de produits et de personnel en période de crise sanitaire, en mettant l’accent sur les groupes vulnérables.

→ Lire aussi : La Fondation MAScIR offre le premier test 100pc marocain de diagnostic moléculaire du cancer du sein

‘‘Nous ne pouvons pas admettre que les inégalités dans l’accès aux diagnostics et aux traitements persistent. Nous ne pouvons plus supporter qu’une femme atteinte d’un cancer du sein dans un pays ait 25% moins de chances de survivre qu’une femme avec le même cancer dans un autre pays’’, a réagi le président de la commission BECA, Bartosz Arłukowicz.

Pour la rapporteure de la commission BECA, Véronique Trillet-Lenoir, ‘‘pour atteindre les objectifs fixés, le principal levier d’action repose sur une recherche européenne ambitieuse, multidisciplinaire, indépendante, coordonnée et adéquatement financée, s’appuyant largement sur le partage des données et l’intelligence artificielle.

Le Parlement européen dans son ensemble devrait adopter le rapport au début de l’année 2022.

En juin 2020, le Parlement européen réuni en plénière a approuvé la création d’une commission spéciale sur la lutte contre le cancer, composée de 34 membres. La commission a organisé un processus de consultation via une série d’auditions publiques réunissant au total plus de 90 experts de haut niveau qui ont informé les députés des dernières évolutions et perspectives relatives au cancer.

Ils ont également proposé des recommandations politiques fondées sur leur savoir et leur expérience de terrain. Les députés ont aussi échangé avec les parlements nationaux ainsi que des experts et organisations internationaux. Le mandat de la commission s’achève le 23 décembre 2021.

(Avec MAP)