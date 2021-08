L’UE se joint à la communauté internationale appelant les Talibans à faciliter le départ des ressortissants étrangers

L’Union européenne (UE) a affirmé, lundi, se joindre à la communauté internationale dans un appel invitant les Talibans à «faciliter le départ sûr et ordonné des ressortissants étrangers et des Afghans qui souhaitent quitter le pays».

Dans une déclaration commune sur les derniers développements, les parties prenantes à cet appel affirment que «ceux qui occupent des postes de pouvoir et d’autorité dans tout l’Afghanistan portent la responsabilité – et l’obligation de rendre compte – de la protection de la vie humaine et des biens, et du rétablissement immédiat de la sécurité et de l’ordre civil».

L’appel, signé par 70 pays et le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère et la sécurité, invite les Talibans à garder ouverts les aéroports, les postes frontaliers et les routes, assurant le peuple afghan de l’aide de la communauté internationale et de son soutien.

«Le peuple afghan mérite de vivre dans la sûreté, la sécurité et la dignité. Nous, au sein de la communauté internationale, sommes prêts à l’aider», ajoute l’appel.

L’Afghanistan est tombé, dimanche, entre les mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani. Des milliers de personnes tentent désespérément, dans un chaos total, de fuir le pays à l’aéroport de Kaboul.

( Avec MAP )