L’UE veut renforcer son impact humanitaire mondial face à la pandémie de Covid-19

La Commission européenne a proposé mercredi une série d’actions visant à renforcer l’impact humanitaire mondial de l’UE face à la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué de la Commission européenne, ces actions ont pour objectif de répondre aux besoins humanitaires en forte augmentation dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus.

Il s’agit notamment d’accélérer la fourniture d’aide humanitaire en élargissant la base des ressources, en favorisant la mise en place d’un environnement plus propice pour les partenaires humanitaires et en s’attaquant aux causes profondes des crises dans le cadre de l’approche de l'”équipe d’Europe”.

“Aujourd’hui, une crise humanitaire dure plus de neuf ans en moyenne, voire plus longtemps. Nombre d’entre elles risquent de sombrer dans l’oubli, comme au Yémen ou en Syrie. Mais l’UE n’oublie pas. L’aide humanitaire est l’un des exemples les plus tangibles de l’action extérieure de l’UE et la preuve de notre solidarité”, a affirmé le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, cité dans le communiqué.

Pour lui, le respect du droit international humanitaire “doit être plus que jamais au cœur de notre politique étrangère afin de soutenir une action humanitaire fondée sur des principes et de protéger les civils ainsi que les travailleurs humanitaires qui risquent leur vie pour les protéger dans le monde entier”.

Dans le cadre des propositions de la Commission, l’UE sera appelée à mettre en place une nouvelle capacité de réaction humanitaire européenne afin d’intervenir directement dans les crises humanitaires, lorsque les mécanismes traditionnels d’acheminement de l’aide humanitaire par l’intermédiaire de partenaires de l’UE ou leurs capacités risquent d’être inefficaces ou insuffisants. L’objectif sera de simplifier la logistique, y compris le transport, en permettant la mise en commun des ressources et en facilitant leur déploiement sur le terrain.

D’après l’exécutif européen, l’ensemble formé par l’UE et ses États membres constitue le premier donateur mondial d’aide humanitaire, représentant quelque 36 % de l’aide humanitaire mondiale.

