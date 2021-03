Lundi prochain : Lancement des festivités célébrant Doha capitale de la culture dans le monde islamique pour 2021

Dans le cadre du programme de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) des capitales culturelles, le 8 mars 2021 verra le lancement des festivités célébrant Doha capitale de la culture dans le monde islamique au titre de la même année pour la région arabe.

Sous le thème : « Notre culture est une lumière », ces festivités seront tenues sous le haut patronage de S.A. Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar, et comprendront plus de 70 activités reflétant l’originalité et la richesse du pays et dont la mise en œuvre s’étalera sur toute l’année 2021.

Depuis son lancement en 2005, le programme de l’ICESCO des capitales de la culture islamique vise à célébrer les villes ayant une histoire culturelle éminente, à commémorer leurs gloires culturelles et civilisationnelles, à promouvoir le dialogue culturel et civilisationnel et à ancrer les valeurs de coexistence et d’entente entre les peuples. En effet, trois villes sont sélectionnées chaque année, représentant respectivement les régions arabe, asiatique et africaine auxquelles appartiennent les États membres de l’ICESCO.

Les activités et programmes de célébration de Doha sont supervisés par le ministère qatari de la Culture et des Sports, en coopération avec la Commission nationale qatarie pour l’éducation, la culture et les sciences, et en partenariat avec nombre de ministères et instances du Qatar, dont notamment le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère du Waqf et des Affaires islamiques, l’Autorité des Musées du Qatar, le Village culturel Katara et la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et le développement communautaire.

Ces programmes et activités constituent une plateforme à même de catalyser la créativité dans divers domaines intellectuels, artistiques et culturels, ainsi qu’à mettre en avant le rôle du Qatar dans la culture, sa richesse culturelle et son patrimoine civilisationnel, en plus de promouvoir l’innovation et la créativité en tant que valeurs enrichissant la civilisation islamique.

Par ailleurs, l’élection par l’ICESCO de Doha capitale de la culture dans le monde islamique pour 2021 est justifié par l’histoire et le patrimoine ancestraux de cette ville, terre du dialogue et carrefour des cultures et de l’ouverture aux civilisations.