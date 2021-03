L’Unesco réunit les musées du monde entier pour réfléchir à leur avenir

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco), organise jeudi un débat en ligne pour réfléchir à l’avenir des musées fortement impactés par la pandémie du Covid-19.

Intitulé « Réflexion sur l’avenir des musées », ce débat réunira douze directrices et directeurs de musées du monde entier pour évoquer les répercussions de la crise sanitaire sur leur établissement ainsi que la façon dont ils relèvent les défis et préparent les musées de demain.

«Nous avons plus que jamais besoin des musées. La pandémie a mis en avant leur rôle capital pour la cohésion sociale mais également le soutien à l’économie et la créativité. La crise est profonde. Nous devons tout mettre en œuvre afin que les musées restent ces lieux de rencontre, d’inspiration, de partage et de médiation culturelle si importants », souligne Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l’Unesco.

« Bien que les musées – dont le nombre est estimé à environ 95 000 dans le monde en 2020 – aient été particulièrement touchés par la pandémie, puisque 90% d’entre eux ont fermé leurs portes, ils ont été affectés différemment. Alors que certains sont actuellement en cours de réouverture, d’autres, selon le Conseil international des musées (ICOM), pourraient ne jamais rouvrir », ajoute le responsable.

Afin d’affronter les défis d’un monde profondément marqué par la pandémie de COVID-19, il devient crucial pour les musées de s’adapter et de se réinventer. Les questions sur leur avenir sont plus que jamais d’actualité, souligne l’Unesco pour qui ce débat sera l’occasion d’échanger sur les conditions de fonctionnement et sur l’environnement nécessaires à la mutation des institutions muséales à l’échelle internationale.

Ce débat s’inscrit dans le cadre des activités de l’UNESCO pour soutenir les musées et leurs professionnels dans une situation sans précédent.

Il découle également de l’effort de l’UNESCO pour promouvoir sa Recommandation de 2015 concernant la protection et la promotion des musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société et du Rapport sur les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19, publié en mai 2020.

