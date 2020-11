L’UNICEF va acheminer deux milliards de doses de vaccins Covid-19 aux pays en développement

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) a annoncé lundi que près de deux milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 seront expédiées l’année prochaine et transportées par avion vers les pays en développement, dans le cadre d’une “opération historique et gigantesque”.

“Alors que les travaux se poursuivent pour développer les vaccins contre le coronavirus, l’UNICEF intensifie ainsi ses efforts avec les compagnies aériennes, les opérateurs de fret, les compagnies maritimes et d’autres associations logistiques pour livrer des vaccins vitaux aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, a déclaré Etleva Kadilli, Directrice de la division des approvisionnements de l’UNICEF, dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que les dirigeants du G20 se sont engagés lors du sommet virtuel de Riyad à assurer une distribution équitable des vaccins.

L’objectif de l’UNICEF est de transporter à temps près de 2 milliards de doses de vaccins en 2021. Cette expédition s’ajoute au milliard de seringues qui doivent être transportées par fret maritime.

Selon la même source, pour donner le coup d’envoi des préparatifs, l’UNICEF, en collaboration avec l’Association internationale du transport aérien (IATA), a informé la semaine dernière les principales compagnies aériennes mondiales des besoins en capacité prévus.

“Cette collaboration inestimable contribuera grandement à garantir la mise en place d’une capacité de transport suffisante pour cette opération historique et gigantesque”, a ajouté Mme Kadilli.

L’achat, la livraison et la distribution des vaccins Covid-19 devrait être la plus importante opération de ce type jamais entreprise, affirme l’agence onusienne.

L’UNICEF dirige les efforts d’achat et de livraison des vaccins auprès des fabricants qui ont des accords avec le dispositif COVAX. En collaboration avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’UNICEF coordonnera l’achat et la livraison pour 92 économies à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur aussi rapidement et sûrement que possible.

Le mécanisme international COVAX – co-dirigé par l’Alliance GAVI pour les vaccins, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies – vise à garantir aux pays en développement, l’accès au futur vaccin contre le coronavirus.

“Nous avons besoin de tout le monde sur le pont alors que nous nous préparons à livrer des doses de vaccin anti Covid-19, des seringues et d’autres équipements de protection individuelle pour protéger les travailleurs, qui sont première ligne dans le monde entier. En protégeant ces travailleurs, nous protégeons en fin de compte les millions d’enfants qui dépendent de leurs services essentiels”, a fait valoir la Directrice de la division des approvisionnements de l’UNICEF.

