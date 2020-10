Lutte anti-Covid-19: l’OMS appelle à ne pas baisser les bras

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi à ne pas baisser les bras face à la résurgence du Covid-19 aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis.

“Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras”, a souligné le directeur général de l’OMS lors d’une conférence de presse.

M. Tedros a reconnu qu’après des mois de lutte contre la pandémie qui a fait plus de 1,1 million de morts, une certaine fatigue s’installait mais il a appelé à continuer la lutte.

Il a insisté : “quand les responsables agissent rapidement, le virus peut-être étouffé”.

“Le gouvernement doit faire sa part et les citoyens doivent aussi, sinon le virus est dangereux. Si on le laisse circuler librement il peut créer des ravages en particulier tant que nous n’avons pas de vaccin disponible”, a-t-il souligné.

Face à l’explosion des nouvelles infections notamment en Europe et aux Etats-Unis, les responsables de l’OMS répètent inlassablement le même message: il n’est jamais trop tard pour combattre le virus et il faut employer toute la palette de moyens à disposition pour ce faire et tenter d’échapper à de nouvelles mesures de confinement généralisé comme on a pu les voir au printemps.

