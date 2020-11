Lydec active les travaux d’éclairage public à Casablanca

Lydec est en train de renouveler le réseau d’éclairage public de la métropole en installant de nouveaux luminaires dans les préfectures de Casablanca et Mohammedia. Les travaux ont été réalisés en partenariat avec les autorités locales.

L’état d’avancement des travaux de l’éclairage public a atteint presque 30%, nous affirme une source proche de la société. Actuellement, Lydec travaille activement sur l’éclairage public qui est nécessaire à la sécurité des citoyens. Parmi les projets qui sont dans un état avancé, il y a « DP1-Hay Hassani », « DP3-Al Fida », « DP4-Sbata », « DP7 Mohammedia », détaille la même source.

Les nouveaux luminaires LED ont une qualité supérieure à celle des autres qui ont été installés avant. Ils assurent un éclairage performant, résistant et anti-moustique. « Après l’installation des nouveaux luminaires LED, on peut maintenant sortir et dormir tranquillement », selon un témoignage d’une personne qui habite dans la rue de Sidi Othman.

Après les résultats obtenus dans le cadre de ce projet, les 70% qui restent de l’éclairage public à Casablanca attendent aussi le changement de ses luminaires qui peuvent atteindre en termes d’économie jusqu’à 50% de l’électricité.