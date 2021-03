Lydec annonce des coupures d’eau les 4 et 5 mars

Lydec a annoncé, En raison de la deuxième phase des travaux liées à la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway de Casablanca, Lydec a annoncé une perturbation de l’alimentation en eau potable dans certains quartiers de Casablanca.

Selon Lydec, ces travaux prévus, les 4 et 5 mars, consisteront à isoler une conduite existante et à la raccorder à une nouvelle conduite structurante (d’un diamètre de 80 cm) sur un linéaire de 860 mètres, au niveau du boulevard Oqba Ibnou Nafiî, pour une durée prévisionnelle de 18 heures, à partir du 04/03/2021 à 18h00 jusqu’au lendemain 05/03/2021 à 12h00.

Et de préciser que les communes et quartiers concernés par cette coupure sont, Ahl Loghlam, lotissement Naîim, lotissement Al Baraka, Al Hadika, Attacharouk et la Commune de Tit Mellil.

Pour rappel, Lydec avait annoncé que ces travaux allaient entraîner, à partir du samedi 27 février à 20h00, une perturbation de l’alimentation en eau potable allant jusqu’à la coupure dans certains quartiers, relevant des Préfectures des arrondissements de Sidi Bernoussi et de Moulay Rachid.

Lydec s’excuse auprès des clients impactés pour le désagrément occasionné par cette opération exceptionnelle nécessaire à la préparation de la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway.