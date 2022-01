M. Ait Taleb exprime ses remerciements aux fonctionnaires et cadres du ministère

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a exprimé, samedi, ses remerciements aux cadres et fonctionnaires du ministère pour les sacrifices consentis et leur abnégation dans l’accomplissement de leurs missions depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19.

« Dans la conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays avec la propagation de l’épidémie de Covid-19, en reconnaissance aux efforts géants et distingués fournis par les fonctionnaires et cadres du ministère, avec le soutien de l’ensemble des partenaires et intervenants, et en hommage à leur abnégation et à leurs sacrifices inestimables durant cette crise sanitaire subite et cette étape critique, il m’est agréable d’adresser mes sentiments de remerciements et de gratitude à tous les fonctionnaires et cadres médicaux, techniques et administratifs du ministère pour les sens élevés de citoyenneté, de responsabilité et d’engagement inconditionnel qu’ils ont démontrés face à ces défis sanitaires majeurs et à cette situation sans précédent », a souligné M. Ait Taleb dans un message.

Et de poursuivre: “Aujourd’hui et alors que nous sommes à la veille de la deuxième année de l’apparition des premiers cas de Covid-19, je ne peux que saluer hautement les femmes et les hommes des secteurs public et privé de la santé pour les grands sacrifices consentis, les efforts colossaux et valeureux qu’ils ont déployés en toute abnégation et par lesquels ils ont dessiné des épopées suscitant l’admiration et la fierté, se dépensant sans compter et s’exposant aux dangers pour porter secours à leurs frères (citoyens) touchés par l’épidémie et assurer la continuité du service public dans les hôpitaux, dans des conditions difficiles et malgré le manque d’effectifs et la surcharge du travail, jour et nuit et tous les jours de la semaine”.

→Lire aussi : Covid-19: La wilaya de la région Casablanca-Settat préconise le télétravail autant que faire se peut

Ces efforts inlassables “ont donné des performances consacrant, à n’en point douter, le succès incontestable et tangible de la campagne nationale de vaccination et confortant les accomplissements du Royaume dans la gestion de la pandémie, qui sont reconnus par tous à travers le monde”, a-t-il soutenu.

“Cette réussite est le fruit de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et des hautes instructions royales continues, qui ont impulsé la conjugaison des efforts des secteurs et établissements publics, des autorités locales et sécuritaires, des entreprises privées et des opérateurs économiques”, a affirmé le ministre, rendant hommage à l’adhésion à cette mobilisation des départements ministériels, des différents corps de sécurité, de la société civile et des médias.

A la fin, le ministre a lancé un appel pour maintenir cet élan de mobilisation, de faire preuve du même état d’esprit et de s’armer de la conviction quant à la noblesse de la mission dévolue aux femmes et aux hommes de la santé dans la mise en oeuvre des chantiers qui font du secteur, tant privé que public, une priorité nationale, notamment la généralisation de la couverture médicale, l’encouragement d’une industrie pharmaceutique nationale (fabrication de vaccins et de produits médicaux, consommer local, augmentation des exportations et création d’emplois) et le projet de la fonction publique de santé en tant que chantier visant la valorisation des ressources humaines.

Avec MAP