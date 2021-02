M. Ait Taleb se réjouit de la grande adhésion des citoyens à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Le ministre de la Santé, M. Khaled Ait Taleb, s’est réjoui, mardi à Marrakech, de la grande mobilisation et adhésion des citoyens à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite effectuée à plusieurs centres de vaccination dans la région de Marrakech-Safi dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le ministre a aussi exprimé sa satisfaction quant à la bonne organisation de cette opération d’envergure qui se déroule dans d’excellentes conditions, grâce à l’étroite coordination entre tous les intervenants, dont le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur.

“Les citoyens continuent d’affluer vers les centres de vaccination contre la Covid-19”, a-t-il fait remarquer, notant que l’opération de vaccination se déroule dans des conditions marquées par la fluidité dans lesdits centres grâce à une organisation stricte et à la mobilisation de tous les intervenants.

Et le ministre de souligner que cette affluence en nombre a permis au Maroc de parvenir à plus de 200.000 personnes vaccinées jusqu’à présent, “un nombre très honorable et très satisfaisant” appelé à augmenter au fil des jours.

M. Ait Taleb a, en outre, appelé au respect des gestes barrières, qui permettront à cette campagne de vaccination d’atteindre tous ses objectifs, mettant l’accent sur l’importance de la deuxième dose du vaccin dans le cadre de l’immunisation des citoyens.

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur le lien étroit entre la situation épidémiologique et l’opération de vaccination anti-Covid-19, car, a-t-il expliqué, tant que cette situation est en nette amélioration, la campagne vaccinale permettra de réaliser l’efficience du point de vue de l’immunisation collective afin que le Maroc parvienne à surmonter cette crise sanitaire.

Les visites de M. Ait Taleb ont concerné le centre de santé rural de niveau 2 à Skhour Rhamna, le complexe omnisports de Benguérir (province de Rehamna), le centre de santé urbain “Al Massira” (préfecture de Marrakech) et le centre de santé urbain de Tahanaout (province d’Al Haouz).

Lors de ces visites, le ministre, qui était accompagné notamment de la directrice régionale de la santé à Marrakech-Safi, Mme Lamia Chakiri, et des délégués provinciaux de la santé de Rehamna, de Marrakech et d’Al Haouz, s’est enquis du bon déroulement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la région de Marrakech-Safi.

La campagne vaccinale est une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie.

Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale, rappelle-t-on, se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

( Avec MAP )