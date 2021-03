Bourita s’entretient avec la directrice exécutive de l’ONU-Habitat sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et des ODD

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Maimunah Mohd Sharif, sur la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain et des Objectifs de développement durable (ODD) au Maroc et dans le monde. Dans une déclaration à la presse, Mme Sharif a indiqué que ces entretiens ont porté sur l’action de l’ONU-Habitat au Maroc, ainsi que sur les moyens d’application du programme onusien pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Le responsable de l’ONU, en visite de travail au Royaume, a poursuivi que cette réunion a également porté sur le rôle que le Maroc pourrait jouer sur le continent africain dans ce domaine, ainsi que sur le renforcement de l’action commune entre le Royaume et l’ONU-Habitat, saluant à cet égard la volonté du gouvernement marocain de consolider son partenariat et sa coopération avec l’ONU-Habitat. Les mesures pratiques à prendre pour traduire les programmes d’ONU-Habitat sur le terrain et les moyens à même de jeter davantage de lumière sur l’application du nouvel agenda urbain et des ODD, ont également été examinés, a-t-elle fait savoir.

A rappeler que le bureau national de l’ONU-Habitat au Maroc a été ouvert lundi au siège du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Ce bureau a pour objectif de renforcer le partenariat entre les deux parties, puisqu’il permettra au Royaume de bénéficier de l’appui du programme onusien dans la mise en application de ses politiques dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat. Cette cérémonie a en outre vu la signature du programme pays ONU-Habitat 2020-2023, cadre stratégique qui oriente la coopération entre le programme onusien et le gouvernement marocain.

( Avec MAP )