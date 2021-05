M. Bourita s’entretient avec son homologue guinéen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, M. Ibrahim Khalil Kaba, se sont entretenus, lundi par visioconférence, dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité, d’amitié et de coopération fraternelle qui ont toujours existé entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont eu un large échange de vues sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique un communiqué du ministère.

Au plan bilatéral, MM. Bourita et Kaba ont rappelé les relations historiques d’amitié existant entre les deux pays, nouées bien avant l’indépendance de la République de Guinée en 1958. A cette occasion, ils ont commémoré la contribution multiforme apportée par les deux pères de l’indépendance, Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Ahmed Sékou Touré, en faveur de la libération des peuples africains du joug colonial et pour l’intégration africaine.

Les deux ministres ont exalté le niveau des relations de coopération entre les deux pays, atteint depuis l’avènement du règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et l’accession à la magistrature suprême du Président de la République de Guinée, Professeur Alpha Condé, notamment après les deux visites Royales en Guinée en 2014 et 2017, relève la même source.

MM. Bourita et Kaba se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, empreintes de fraternité et de solidarité et touchant à tous les aspects de coopération, notamment les mines, l’agriculture, la pêche, le transport aérien et maritime, l’habitat, l’eau et l’électricité, l’agroalimentaire, les banques, l’assainissement et le domaine du culte.

Ils ont ainsi loué le niveau d’exécution atteint des accords bilatéraux signés lors des deux visites Royales, dont 18 sur 34 ont été entièrement réalisés.

Les deux parties ont réaffirmé, à l’occasion, la volonté de leurs Chefs d’Etat de renforcer et d’approfondir davantage ces relations, d’intensifier et de diversifier leur coopération dans d’autres domaines d’intérêt pour les deux pays.

M. Bourita a félicité la Guinée pour sa désignation à la Présidence du G77+la Chine, exprimant sa disponibilité à l’assister et à œuvrer pour la réussite de cette consécration mondiale, signe de l’estime que le Groupe porte à la Guinée et à ses leaders, poursuit le communiqué.

Il a réitéré les remerciements du Maroc à la Guinée pour son appui constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc dans les instances régionales et internationales et par ses actions sur le terrain, notamment l’ouverture à Dakhla d’un Consulat Général de la Guinée, en janvier 2020, et le soutien exprimé à l’action du Royaume après la libération du passage au poste frontière d’El Guergarat entre le Maroc et la Mauritanie.

M. Kaba a, pour sa part, renouvelé l’appui ferme de son pays à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend sur le Sahara marocain et au respect de la décision 693, adoptée au niveau des Chefs d’Etat africains, au Sommet de l’Union africaine de Nouakchott, en juillet 2018, affirmant l’exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara.

Sur le plan régional, les deux ministres ont réaffirmé l’engagement de leurs pays en faveur du continent et se sont félicités du leadership et de l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Alpha Condé, en faveur du développement et de la prospérité du continent africain.

Ils ont réaffirmé l’engagement de leurs Chefs d’Etat à travailler ensemble pour le développement économique et la prospérité du continent dans le contexte de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Les deux ministres se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions et un soutien mutuel dans les instances régionales et internationales, pour lutter contre ces fléaux et créer ainsi les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale et au développement économique du continent africain, conclut le communiqué.

(Avec MAP)