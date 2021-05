M. Bourita s’entretient avec son homologue libérien

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Libéria, Dee-Maxwell Saah Kemayah Sr., dans le cadre de la consolidation des relations Maroc-Libéria.

Les deux ministres se sont réjouis des évolutions positives qu’ont connues les relations entre les deux pays frères, durant les dernières années, comme en témoignent la tenue de la Commission mixte en 2019, l’ouverture du consulat libérien à Dakhla en mars 2020 et la signature d’une série d’accords, indique un communiqué du ministère.

A cet égard, M. Bourita a renouvelé l’engagement du Maroc à soutenir le renforcement et le développement des capacités humaines du Libéria par l’octroi de bourses d’études et autres formations professionnelles. Le Maroc envisage ainsi d’approfondir cette relation d’exception dans le cadre du programme de relance “Liberia Vision 2030“, rapporte le communiqué. Il a, en outre, indiqué qu’il s’est mis d’accord avec son homologue libérien pour développer davantage les relations bilatérales, notamment à travers une mission pour la coopération sectorielle qui se rendra à Monrovia, dès que les conditions sanitaires le permettraient, afin de préparer la prochaine session de la Commission mixte.

Par ailleurs, le ministre a réitéré les remerciements du Maroc au Libéria pour son appui constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc, notamment, par ses positions claires en faveur du Sahara marocain, dans les instances régionales et internationales et par ses actions sur le terrain, concrétisées par l’ouverture d’un Consulat Général du Libéria, à Dakhla en mars 2020, et le soutien exprimé à l’action du Maroc après la libération du passage au poste frontière d’El Guergarat entre le Maroc et la Mauritanie.

De son côté, M. Dee-Maxwell Saah Kemayah Sr. n’a pas manqué de renouveler le soutien de son pays à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend autour du Sahara marocain, réitérant ainsi la nécessité de respecter la décision 693, adoptée au niveau des Chefs d’État africains, au Sommet de l’Union africaine de Nouakchott, en juillet 2018, qui a réaffirmé l’exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara.

Les deux ministres se sont, par ailleurs, engagés à une meilleure coordination de leurs actions et à un soutien mutuel constant dans les instances régionales et internationales, pour la défense de leurs intérêts respectifs et pour œuvrer ensemble en faveur du développement, de la paix et de la stabilité du continent africain.

Sur cette base, les deux parties ont convenu d’appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaines et libériennes au niveau des instances régionales et internationales et d’instruire leurs Représentants Permanents à New York, Genève et l’Union africaine afin de coordonner leurs actions et décisions concernant les sujets d’intérêt commun.

A ce titre, M. Dee-Maxwell Saah Kemayah Sr. a exprimé le soutien inconditionnel du Libéria à la candidature du Maroc au poste de Commissaire de la Commission de l’Union africaine dans les domaines de l’Éducation, de la science, la technologie et l’innovation, conclut le communiqué.

( Avec MAP )