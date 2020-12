El Otmani loue les efforts de l’UTRF dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a loué, vendredi à Rabat, les efforts de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et d’œuvrer et pour l’amélioration du positionnement international du Maroc dans ce domaine.

Recevant le président de l’UTRF, Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rapport annuel de l’Unité au titre de 2019, M. El Otmani a appelé à redoubler d’efforts et à coordonner avec toutes les parties concernées par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, exprimant la disposition du gouvernement à soutenir les chantiers de l’UTRF, à même de renforcer son efficacité en vue de consolider le positionnement du Maroc dans ce domaine sur la scène internationale, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

A cet occasion, M. Nfissi a informé le Chef du gouvernement des réalisations de l’Unité au titre de l’année 2019 relatives à la tendance haussière enregistrée par les indices d’activité , notamment en ce qui concerne le nombre des déclarations de soupçon qui a connu une augmentation de 60% par rapport à 2018, ou encore la hausse des auto-déclarations émanant de ses partenaires nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 22 de la loi n°05-43, en plus du développement remarquable en termes d’échange d’informations avec ses homologues dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a ajouté le communiqué.

L’année 2019 a été marquée par l’adoption, au mois d’avril, du premier rapport d’évaluation nationale des risques et du rapport d’évaluation mutuelle sur le Maroc par le groupe d’action de la région MENA, a souligné M. Nfissi, affirmant que la même année a été riche en réalisations, grâce à “l’adhésion positive et efficace” du chef du gouvernement qui accorde une importance particulière au sujet de la lutte contre la corruption, ce qui a permis à l’Unité d’atteindre ses objectifs.

Il a, en outre, précisé que l’UTRF a célébré son dixième anniversaire (2009-2019), notant que dans le cadre du renforcement de la coordination entre les autorités chargées de l’application des lois d’une part, et les autorités de surveillance et de contrôle d’autre part, et dans le but de renforcer l’efficacité du système, un congrès national a été tenu, sous la présidence effective du chef du gouvernement, consacré à la publication des conclusions du rapport d’évaluation nationale des risques et à l’examen de ses répercussions sur le système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Au niveau national, l’année 2019 a été caractérisée, par la réhabilitation du système juridique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à travers l’approbation par le gouvernement du projet de loi n°12-18 modifiant et complétant la loi n°05-43, ainsi que par l’élaboration d’un ensemble de textes réglementaires par les autorités chargées de l’application des lois et les autorités de surveillance et de contrôle, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport d’évaluation mutuelle du Royaume du Maroc, fait savoir la même source.

Au niveau international, l’UTRF a poursuivi en 2019 l’échange des expertises, des informations, des visites et des expériences avec ses homologues des pays frères et amis, conclut le communiqué.

