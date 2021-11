M. Hilale au magazine US « Newslooks »: Les réformes engagées par SM le Roi ont permis des réalisations “remarquables” en matière des droits de l’Homme

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a souligné, dans une interview au prestigieux magazine américain “Newslooks”, que les réformes de “grande envergure” lancées par SM le Roi Mohammed VI ont permis des réalisations “remarquables” sur l’ensemble du territoire national, y compris au Sahara marocain.

“Durant les deux dernières décennies, les réformes de grande envergure lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont permis des réalisations remarquables visant à promouvoir et à protéger les droits de chaque personne sur tout le territoire national sans distinction aucune”, a affirmé M. Hilale lors de cette interview réalisée par l’éminente journaliste américaine Rachel Alexander.

L’ambassadeur a fait observer, qu’aujourd’hui, plus que tout autre pays de la région, le Maroc a mis en place les garanties juridiques et institutionnelles d’un respect total, effectif et irréversible des droits humains.

Il a, en outre, indiqué que les droits de l’Homme constituent “l’épine dorsale” de la Constitution marocaine, qui affirme l’attachement du Royaume aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ajoutant qu’en vertu de la Constitution, les conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume priment sur le droit interne. “C’est fondamental sachant que le Maroc a adhéré à tous les instruments internationaux des droits humains”, a dit M. Hilale.

L’ambassadeur a tenu à expliquer que la situation de pleine jouissance des droits de l’Homme au Sahara marocain “n’est pas différente” des autres régions du pays, comme en témoignent les élections du 8 septembre dernier qui ont eu lieu aussi au Sahara marocain, dans un climat de sérénité et de quiétude et conformément aux normes démocratiques internationales. Une réalité confirmée par les observateurs internationaux et locaux, a-t-il dit.

Le taux de participation des populations du Sahara marocain à ce triple scrutin – le plus élevé au niveau national avec 63%- renseigne sur l’attachement de ces populations à leur marocanité, ainsi que sur leur volonté de contribuer au développement socio-économique au Maroc et dans leur région, à travers la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, a-t-il indiqué, précisant que ce modèle novateur est doté d’un budget de plus de huit milliards de dollars.

M. Hilale a rappelé qu’en 1975, lorsque le Maroc a récupéré ses provinces du Sud, cette partie du Royaume a été un désert “complet”, notant qu’aujourd’hui, le Sahara est “l’une des régions les plus développées non seulement au Maroc mais aussi dans toute la région”, et ce grâce aux réalisations du Maroc en termes d’infrastructures (aéroports, installations sportives olympiques, universités, routes, etc), autant de réalisations qui ont été reconnues par le Secrétaire général des Nations Unies.

Au niveau international, le Royaume est engagé dans une “interaction constructive, volontaire et soutenue” avec le système onusien des droits de l’homme, dans toutes ses composantes, a encore indiqué le diplomate, ajoutant que le Maroc a reçu, au cours des dernières années, plus de 13 visites, y compris au Sahara, de titulaires de mandat des Nations Unies pour les droits de l’homme. “C’est de loin le plus grand nombre de visites dans un pays de la région”, a-t-il dit, ajoutant que le Royaume a également adressé une invitation ouverte à tous les mécanismes de l’ONU.

Par ailleurs, l’ambassadeur a mis à nu les manœuvres du groupe séparatiste du “polisario” qui recourt constamment aux allégations “infondées” et aux fake news pour tenter d’induire en erreur la communauté internationale au sujet de la situation des droits de l’Homme au Sahara marocain.

Il a, dans ce sens, souligné que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris celle adoptée le 29 octobre dernier (2602), constituent la “meilleure” réponse à ces mensonges, relevant que dans ces résolutions, l’instance exécutive des Nations Unies se félicite de l’interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, ainsi que du rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Dakhla et à Laâyoune.

Elles mettent aussi en avant les initiatives entreprises par le Maroc en faveur de la promotion et la protection de ces droits au Sahara, a indiqué M. Hilale, soulignant que le Maroc est un pays “fermement” attaché au renforcement et à la protection des droits de l’Homme à travers l’ensemble de son territoire, y compris dans ses provinces du Sud.

( Avec MAP )