M. Nasser Bourita reçoit son homologue français

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a reçu, aujourd’hui 9 novembre, le ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères, M. Jean-Yves Le Drian.

M. Le Drian, qui effectue sa troisième visite au Maroc, était accompagné de l’Ambassadrice à Rabat, Mme Hélène Le Gal, de M. Samer Melki et de M. Christophe Farnaud, respectivement, conseiller du ministre et directeur de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont, notamment échangé autour des relations bilatérales exceptionnelles qui ne cessent de se renforcer sur plusieurs plans. Ils ont également évoqué des sujets d’intérêt commun, à l’image de la crise libyenne et de la situation sécuritaire au Sahel.

Les relations franco-marocaines doivent leur excellence à un engagement au plus haut niveau des deux Etats, renouvelé lors des dernières rencontres de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, et du Président Emmanuel Macron.

Les relations bilatérales sont marquées par un Partenariat Stratégique Multidimensionnel et par le maintien d’un dialogue dense et régulier. A cet égard, les responsables français ont multiplié les visites au Maroc, cette année. La dernière en date étant celle du Ministre de l’Intérieur, M. Gérald Darmanin, en octobre.