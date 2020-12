M. Nasser Bourita s’entretient avec son homologue Russe, M. Serguei Lavrov

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique, ce jour, le 03 décembre 2020, avec le Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, M. Serguei Lavrov.

Il s’agit du 3ème entretien tenu entre les deux Ministres en moins de trois mois, ce qui traduit la confiance et la régularité du dialogue et de la concertation entre le Maroc et la Russie.

Les deux Ministres ont salué la dynamique positive des relations bilatérales qui s’inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique Approfondi, voulu par les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et le Président Vladimir Poutine.

Ils ont échangé sur les prochaines échéances de l’agenda bilatéral, notamment la prochaine visite de M. Bourita à Moscou pour la tenue de la 8ème session de la Commission Intergouvernementale Mixte Maroc-Russie, prévue pour 2021, et le renforcement du dialogue politique entre les deux pays, ainsi que la visite de M. Lavrov au Maroc pour participer au Forum Monde Arabe-Russie, dont la prochaine édition se tiendra au Maroc courant 2021.

Les deux Ministres ont salué le renouvellement récent de l’Accord de Pêche entre le Maroc et la Russie, pour une période de quatre ans.

Cet entretien a également donné lieu à un échange approfondi sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ainsi, et au sujet de la question du Sahara marocain et de ses récents développements, les deux ministres ont réitéré la nécessité pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu et de rester pleinement engagées dans le processus politique.

Le Ministre russe a fait part de son appréciation des efforts du Maroc sur la question de la Libye, à la lumière des réunions inter-libyennes qui se sont tenues à Bouznika. A ce sujet, les deux Ministres ont insisté sur la nécessité d’œuvrer à une convergence des efforts internationaux et à l’impératif d’œuvrer à une appropriation par les libyens des efforts consentis.

M. Bourita et M. Lavrov ont réitéré leur engagement pour continuer à œuvrer, conjointement, en Afrique pour la stabilité et le développement des pays africains, notamment ceux de la région du Sahel, dans l’esprit du partenariat stratégique maroco-russe.