Le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), M. Abdellatif Ouahbi, a mis l’accent, mercredi à Rabat, sur la nécessité, dans la conjoncture actuelle, de former un gouvernement fort et homogène, capable de répondre aux grandes attentes et aspirations des citoyens sur les plans économique et social.

“Nous devons présenter le modèle d’un gouvernement fort et homogène qui travaille sur tous les fronts dans le cadre d’une responsabilité partagée et qui traite les dossiers sans les retarder“, a souligné M. Ouahbi lors d’un point de presse au cours duquel le Chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, a annoncé la majorité gouvernementale qui sera composée du Rassemblement national des Indépendants (RNI), du PAM et du Parti de l’Istiqlal (PI). Le secrétaire général du PAM, arrivé deuxième aux législatives du 8 septembre avec 87 sièges, a mis en avant la volonté commune des partis formant la majorité gouvernementale de mettre en place un bon modèle d’un gouvernement qui soit cohérent dans ses idées et dans ses attitudes vis-à-vis de toutes les questions qui se posent, assurant que sa formation contribuera grandement à la concrétisation de cette homogénéité de l’Exécutif.

M. Ouahbi a salué, dans ce contexte, l’alliance entre les trois partis au niveau des institutions territoriales afin de donner corps à des instances territoriales homogènes et proches du citoyen, exprimant le souhait de voir cette coordination se projeter au niveau des institutions gouvernementales.

Il a affirmé que le PAM agira de bonne foi et avec sincérité, intégrité, audace et clarté tout au long du mandat de ce gouvernement, ajoutant que la volonté, le courage et l’audace permettront au Maroc de s’imposer en tant qu’expérience unique et donneront la preuve au monde et aux pays arabes que le Royaume traite ses problèmes de manière démocratique.

Les trois partis qui forment la majorité gouvernementale disposent de 270 sièges, répartis entre le RNI, arrivé premier aux élections législatives avec 102 sièges, suivi du PAM (87 sièges) et du PI avec un total de 81 sièges.

Avec MAP