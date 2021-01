M. Ryszard WTORKOWSKI, Président du Conseil d’Administration de LUG « Le Maroc est l’endroit idéal pour de nombreux acteurs qui cherchent à se développer en Afrique »

Géant polonais de l’éclairage public, LUG, fort et riche d’une trentaine d’années d’expérience dans le domaine, s’apprête à s’implanter au Maroc. Faisant de l’internalisation sa force et son fer de lance, le groupe travaille à renforcer sa position sur les marchés internationaux. Et c’est dans cette perspective, que reçu par l’ambassadeur du Maroc, le président du Conseil d’Administration, Ryszard Wtorkowski, a signé une déclaration d’intention d’investissement dans les provinces du Sud du Maroc. Il s’agit de l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnelles. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de luminaires industriels et d’infrastructure, en plus de l’éclairage décoratif et l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments publics, des espaces de vente et objets architectoniques. Présente, entre autres, à Dubaï, à Paris et à Londres, la multinationale a également ouvert des départements en Argentine et au Brésil. Ses produits sont déjà utilisés dans des projets au nord du Maroc et s’intègrent parfaitement dans des villes comme Casablanca et Rabat. Pour le Président du directoire, si le continent africain a un grand potentiel commercial, le Maroc est le pays idéal pour de nombreux opérateurs qui ambitionnent de se développer en Afrique. Entretien.

MAROC DIPLOMATIQUE : Capital Group LUG S.A est l’un des principaux fabricants de solutions d’éclairage professionnel en Europe. En 2014, l’Union polonaise de l’Industrie d’éclairage a décerné à la société LUG le 1er prix au concours du meilleur investissement d’éclairage pour le projet colossal du Centre de communication intégré de Poznań, qui est connu pour être l’ouvrage de caractère le plus infrastructurel et le plus moderne de la Pologne. Vous avez été aussi primés, plusieurs fois, à l’échelle nationale et internationale pour la qualité de vos produits. Quelles sont les valeurs qui animent LUG et qui font son succès ?

– M. Ryszard WTORKOWSKI : Nous opérons sur le marché depuis plus de 30 ans et du point de vue d’aujourd’hui, je peux clairement voir que la clé de notre succès est la persévérance et une bonne équipe. Les employés de notre entreprise sont professionnels et ambitieux. Pour sa part, l’entreprise leur donne l’opportunité de se développer. Grâce à cela, nous avons construit une équipe flexible et créative qui est capable de créer et de mettre en œuvre, très rapidement, des projets innovants du point de vue de R&D. C’est ce que le marché et l’environnement concurrentiel exigent de nous. Grâce à notre capacité de développer rapidement des luminaires innovants et de la plus haute qualité, nous avons pu illuminer tous les projets mentionnés et aussi créer, très rapidement, un nouveau type de luminaires pour désinfection de l’air et des surfaces qui aident nos clients dans la lutte contre la pandémie. À part la satisfaction des employés et l’innovation, qui sont très importants pour moi : la responsabilité, le partenariat et le développement continu.

MD : Votre Groupe, leader international des solutions d’éclairage innovantes, mettra en œuvre le plus grand projet de remplacement d’éclairage en Pologne et l’un des plus importants en Europe. Quels sont vos domaines d’action et vos orientations stratégiques de développement ?

– M.R.W : L’internationalisation est notre force. C’est pourquoi depuis de nombreuses années, nous travaillons systématiquement à renforcer notre position sur les marchés internationaux. Aujourd’hui, le groupe LUG se compose de dix sociétés opérant en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Et l’un de nos objectifs stratégiques est d’augmenter les revenus d’exportation à 75% du chiffre d’affaires total. Le deuxième pilier, très important, est l’innovation, déjà mentionnée, grâce à laquelle notre centre technologique a développé un système de contrôle d’éclairage innovant de la Smart City, devenant ainsi l’un des principaux acteurs dans le domaine de l’éclairage des infrastructures. Nous avons réalisé des centaines de projets d’éclairage public à travers le monde et maintenant, en tant qu’entreprise polonaise, nous éclairerons également la capitale de notre pays. Nous développons globalement nos compétences dans le domaine des projets architecturaux et industriels, en offrant à nos clients des services complets de conception d’éclairage ou des services d’audit énergétique afin de sélectionner les meilleures solutions d’éclairage. Nos projets les plus importants dans ce domaine comprennent l’éclairage de l’aéroport de Copenhague ou l’éclairage des lignes de métro sur 3 continents – en Europe (métro de Varsovie), en Amérique du Sud (métro de Sao Paulo) et en Afrique (métro d’Alger). En Afrique, nous mettons actuellement en œuvre le projet d’éclairage de New Cairo City, où nos solutions innovantes suscitent un grand intérêt chez les autorités étatiques et locales. Toute une gamme de nouveaux produits a été créée pour les besoins de nos clients.

MD : En principe, ce sont en particulier les marchés sud-américains qui sont au cœur de l’intérêt du Capital Group LUG S.A, dans la perspective des années 2017-2021. Mr. Ryszard Wtorkowski, en votre qualité de président du Conseil d’Administration de LUG SA et LUG Light Factory Sarl, qu’est-ce qui a motivé la décision d’investir dans les provinces du Sud du Maroc ?

– M.R.W : Je pense que le continent africain a un grand potentiel commercial et que le Maroc est sans aucun doute l’un des pays les plus intéressants de la région. C’est l’endroit idéal pour de nombreux acteurs qui cherchent à se développer en Afrique et étendre leur présence sur ce continent. Pour le moment, nos produits sont déjà utilisés dans des projets au nord du pays et s’intègrent parfaitement dans les villes comme Casablanca et Rabat. Avec de nombreux projets d’infrastructure, industriels ou commerciaux prévus et mis en œuvre au Maroc (dont des plans, très ambitieux, de développement pour les provinces du Sud) et la riche expérience et compétences de LUG dans la mise en œuvre de projets à travers le monde. Je suis convaincu qu’il existe de nombreux domaines de synergie et de valeur ajoutée, qui peuvent être bénéfiques pour notre société et le Royaume du Maroc.

MD : Que représente pour vous le marché marocain ?

– M.R.W : L’expérience de notre présence sur le marché marocain à ce jour a été très positive. La situation économique stable, les infrastructures de bonne qualité et le grand potentiel économique font du Maroc un pays d’investissement très intéressant pour nous. En outre, notre présence dans la région faciliterait certainement une participation accrue au développement durable du pays, diffusant des solutions innovantes et améliorant la qualité de vie des habitants.

MD : Depuis quelques semaines, on assiste à une vague d’investissements de grands groupes polonais opérant dans divers secteurs économiques dans les provinces du Sud du Maroc. Comment pouvez-vous nous expliquer cet engouement ?

– M.R.W : La situation pandémique en Pologne s’est tellement stabilisée que les entreprises reprennent leur activité et recherchent de nouvelles opportunités de développement. Le Maroc est très attractif pour les entreprises polonaises en raison de sa situation géographique dans le nord de l’Afrique mais aussi grâce à l’attitude active des autorités et du programme de développement dynamique des provinces du Sud du Maroc. La grande ouverture et le potentiel de marché du Royaume du Maroc attirent les entreprises polonaises avec des ambitions d’expansion internationale.

Je tiens à remercier l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun pour sa disponibilité, puisqu’ il nous a reçus, à plusieurs reprises, à l’Ambassade et s’est déplacé, pour des centaines de kilomètres, pour visiter nos usines et notre siège. Il s’est impliqué et a consacré du temps pour nous expliquer les nouvelles opportunités qui s’ouvrent au Royaume du Maroc et offertes par ses provinces du Sud.

MD : Dakhla serait-elle le choix d’affaires idéal pour conquérir le marché africain ?

– M.R.W : Nous sommes ouverts à faire des affaires dans les provinces du Sud du Maroc, pour lesquelles les autorités mettent en œuvre des plans de développement très ambitieux. L’emplacement de Dakhla est très attrayant. Nos solutions d’optimisation pourront avoir un impact positif sur le développement des infrastructures locales et contribuer à sa situation environnementale. Pour le moment, cependant, il est trop tôt pour toute décision finale de notre part et nous prendrons des décisions d’investissement après des négociations avec nos partenaires.

MD : Vous prévoyez une ouverture effective et opérationnelle pour quand ?

– M.R.W : Les produits de la société LUG sont présents sur le marché marocain depuis plusieurs années, éclairant des bâtiments principalement dans la partie nord du pays. Notre offre suscite un intérêt croissant des investisseurs locaux, c’est pourquoi nous sommes ouverts à la nouvelle étape en termes de coopération dans toutes les variantes possibles. Bien sûr, le projet futur potentiel nécessitera une analyse commerciale complète, cependant, nous avons déjà une vaste expérience dans le développement d’une présence commerciale et de production sur les marchés du monde entier, comme en témoigne notre usine dans la province de Posadas en Argentine.

MD : Vous êtes présents, entre autres, à Dubaï, à Paris et à Londres. La multinationale a également ouvert des départements en Argentine et au Brésil. Cette année, LUG a signé un contrat pour « éclairer» la capitale de Varsovie, en plus d’autres grandes villes. Quels sont vos projets pour l’avenir ?

– M.R.W : Le projet de remplacement de l’éclairage à Varsovie est un contrat d’une valeur de plus de 40 millions de PLN (10 millions d’euro) pour le remplacement de près de 40 mille points lumineux. C’est le plus grand projet en Pologne et le troisième plus grand projet en Europe. C’est aussi un projet stratégique pour nous en tant qu’entreprise – à la fois en termes de taille (nous mettons en œuvre un projet plus grand uniquement pour l’Argentine) et de prestige. L’année 2021 sera l’occasion de résumer la stratégie actuelle et de définir les orientations stratégiques de développement pour les 3 prochaines années. Certes, dans notre nouvelle stratégie, l’hypothèse clé sera invariablement l’expansion sur les marchés étrangers, et l’éclairage des infrastructures restera le secteur dominant. De plus, j’aimerais que le Maroc devienne un endroit important pour LUG.

MD : Votre activité a-t-elle été impactée par la pandémie qui a fait des dégâts dans le monde entier ? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour faire face à la Covid-19 ?

– M.R.W : À la recherche d’opportunités de développement et en réponse aux besoins des clients à l’époque de la pandémie COVID-19, LUG a conçu et mis en œuvre un nouveau type de luminaires PURELIGHT, qui utilise la lumière ultraviolette pour réduire les risques pour la santé. L’utilisation de luminaires UV-C est l’une des méthodes les plus efficaces de nettoyage de l’air et des surfaces. L’efficacité prouvée de l’utilisation de longueurs d’ondes de 253,7 nm permet un effet désinfectant efficace. Les solutions à circulation directe de l’air pour la désinfection pendant le fonctionnement dans les chambres, en présence des personnes, permettent de réduire la quantité de micro-organismes dans l’air de 63% après seulement 2 heures et jusqu’à 99% après 20 heures de fonctionnement. Cet effet est bien meilleur que les autres solutions UV-C disponibles sur le marché, ce qui confirme les compétences de LUG dans le domaine de l’éclairage. De plus, l’équipe LUG, tout au long de la période pandémique, a tout mis en œuvre pour assurer la continuité des activités et éviter les temps d’arrêt de la production. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été exposés et la nécessité de transformer de manière flexible le modèle de travail (télétravail à temps partiel), nous avons appris à gérer une organisation dans les conditions d’une crise pandémique. Ce qui a renforcé notre équipe et nous a permis d’adapter nos processus aux conditions environnementales changeantes. Aujourd’hui, nous pouvons résumer l’année écoulée de manière positive et envisager l’avenir avec optimisme.