Madaëf lance ‘Madaëf eco6’ un programme visant à stimuler l’entreprenariat au sein de ses destinations touristiques

Madaëf, société leader de l’investissement touristique au Maroc et Branche Tourisme du Groupe CDG, annonce le lancement de l’initiative ‘Madaëf ECO6’, un programme visant la dynamisation de l’entrepreneuriat et le développement des écosystèmes autour de ses grands projets et destinations touristiques.

A travers ce programme innovant, Madaëf vient déployer une approche pragmatique pour la promotion d’initiatives d’entreprenariat et d’actions à fort effet d’entraînement sur les écosystèmes touristiques.

Le programme est ouvert à tous les porteurs de projets, artisans, startups, TPME, désireux de s’installer durablement au sein des destinations touristiques, avec un focus particulier sur les dimensions d’inclusion sociale, de développement durable et d’innovation.

Y sont notamment éligibles les projets d’animation touristique, les concepts innovants mettant en valeur l’artisanat local et les produits du terroir, les projets porteurs de solutions technologiques, de développement durable, ou, plus généralement, de services destinés aux touristes, aux stations et unités hôtelières et golfiques installées.

Pour appuyer la réalisation de ses objectifs, Madaëf ECO6 s’est inspiré des best practices internationales en termes de stimulation de l’entrepreneuriat et a veillé à maximiser la production de synergies, à travers notamment la concrétisation de nombreux partenariats avec différentes entités du Groupe CDG : CIH Bank, Finéa, CDG Invest et l’Université Internationale de Rabat (UIR), mais également avec des acteurs étatiques tels que la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’Office du Développement de la Coopération (ODCO), les autorités locales, et des relais locaux.

Le programme sera déployé en 6 éditions : Taghazout Bay, Saïdia Resorts, Al Hoceima, Tamuda Bay, Fès ainsi qu’une édition dédiée au réseau des golfs du Groupe.

La participation à ce programme se fera à travers des appels à projets qui démarreront le 6 octobre 2020 par la « Taghazout Bay Edition », qui sera initiée par la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST), suivie par les éditions de Saïdia Resorts, Madaëf Golfs, Al Hoceima, Tamuda Bay puis Fès.

Les entreprises sélectionnées accéderont ainsi à une offre d’accompagnement spécialement conçue et adaptée pour garantir la réussite de leurs projets.

Cette offre se déclinera à travers 6 plateformes :

1. Un accompagnement professionnel encadré par une équipe d’experts en entreprenariat et stratégie ; 2. Un accès aux marchés, à une première commande pouvant aller jusqu’à 500 000 DH, et à la centrale de référencement des fournisseurs de Madaëf (Synerg’eaz) permettant une visibilité auprès d’une cinquantaine d’unités hôtelières et golfiques à l’échelle nationale ; 3. Un accès à une infrastructure dédiée au sein des stations à des tarifs avantageux (locaux commerciaux, espaces de co-working et, dans certains cas, des espaces de co-living) ; 4. Un accès à des financements, à des crédits bancaires négociés jusqu’à 5 MDH, des subventions de partenaires ou encore des solutions de fonds propres destinées aux entreprises les plus innovantes ; 5. Un fast track de facilitation des circuits administratifs ;

6. Un pass-club permettant l’accès à des services aux entreprises à des tarifs préférentiels.

À propos de Madaëf :

Madaëf, Branche Tourisme du Groupe CDG, est une société leader de l’investissement touristique au Maroc. Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l’exploitation d’actifs touristiques, contribuant fortement à l’émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique nationale. Forte de ses expertises et celles de ses différentes filiales, Madaëf intervient sur toute la chaîne de valeur touristique : aménagement, développement et exploitation d’actifs. Cette complémentarité de métiers lui confère la capacité de développer des synergies communes à son portefeuille et d’axer son intervention sur la performance et la création de valeur. Madaëf en chiffres : · 34 actifs hôteliers en exploitation et 7 en développement · 15 000 lits en exploitation et 4 120 en cours de développement · 10 parcours de golfs opérationnels · 14 enseignes hôtelières internationales partenaires · 4 800 emplois directs · 12 milliards de dirhams d’investissements réalisés Principales filiales : · Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout – SAPST · Société de Développement Saïdia – SDS · Madaëf Golfs · Société Thermo-Médicale de Moulay Yacoub – Sothermy · Société Marocaine de Valorisation des Kasbahs – SMVK · Hotels and Resorts of Morocco – HRM Principales participations : • Mazagan- ResortCo., La Mamounia, SMIT