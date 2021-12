Magazine « Morocco in Focus 2021 », un nouveau numéro qui met en exergue les grandes réalisations accomplies au Maroc

Un nouveau numéro du magazine « Morocco in Focus 2021 » de l’ambassade du Maroc en Inde vient de paraitre proposant aux lecteurs un large aperçu des différentes réalisations accomplies par le Royaume au cours de l’année 2021.

Ce numéro braque les projecteurs également sur les évènements ayant rythmé les relations maroco-indiennes au cours de l’année qui s’achève.

Ainsi, le 12e numéro du magazine revient sur le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc en janvier 2021.

A cette occasion, rappelle le magazine, le Souverain avait reçu la première dose du vaccin, donnant ainsi le coup d’envoi de la campagne de vaccination pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

La publication de 104 pages, s’attarde également sur la présidence de SM le Roi, en juillet dernier au Palais Royal de Fès, de la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

Ce projet a pour objet la production au Maroc du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du Royaume et faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du « fill & finish ».

Le magazine aborde aussi l’action diplomatique à tous les niveaux sous la conduite clairvoyante de SM le Roi pour la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a, dans cens, mis en avant la pertinence du Plan marocain d’autonomie, et la dynamique vertueuse de réformes que connaît la région du Sahara marocain, rappelant l’ouverture par de nombreux pays de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

La revue s’intéresse aussi au triple scrutin du 8 septembre et la réussite de cette opération électorale marquée par une forte participation notamment des jeunes malgré les conditions marquées par la propagation de la pandémie.

En outre, la publication met en relief plusieurs sujets notamment les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, les changements climatiques et les mégaprojets d’énergies renouvelables lancés ces dernières années ayant permis de placer le Maroc parmi les pays leaders en matière de compétitivité des kilowattheures.

S’agissant des relations maroco-indiennes, le magazine revient sur les relations politiques excellentes liant les deux pays et la dynamique des échanges économiques qui va crescendo.

Il a, dans ce sens, rappelé l’approvisionnement du vaccin anti-Covid19 de l’Inde au Maroc, notant que le Royaume faisait partie des premiers pays vers lesquels la première exportation commerciale du vaccin a été autorisée par le gouvernement de l’Inde.

Côté économique, les deux pays ont mobilisé des investissements bilatéraux dans plusieurs domaines notamment l’énergie solaire, la production des engrais, l’agroalimentaire, le textile et l’industrie pharmaceutique.

Le magazine, a dans ce cadre cité le Roadshow visant la présentation et la promotion de la nouvelle marque d’investissement et d’export du Maroc « Morocco Now » à l’initiative de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et de l’ambassade du Royaume du Maroc en Inde.

La tournée, organisée en novembre dernier, a tenu à mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Royaume et promouvoir l’offre d’une industrie à la pointe de la technologie, répondant aux besoins de la demande mondiale.

