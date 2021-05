L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui, président de l’association marocaine OFEED, vient de recevoir le prix “Future Award” lors de la 34ème édition du World Genius Convention (WGC) au Japon, organisée par l’Institut International d’Invention et d’Innovation (IIII).

Cet évènement a été marqué par la participation de « 13 pays les plus innovants au monde », a indiqué mercredi un communiqué de l’association, soulignant que l’inventeur marocain a obtenu le prix « Future Award » pour avoir développé une « voiture électrique sans batteries ».

En effet, les batteries constituent la partie la plus chère des voitures électriques. Elles coûtent, selon la même source, entre 5.000 et 15.000 dollars. « De plus, elles doivent être rechargées en permanence et elles polluent l’environnement », ajoute le communiqué. Cette invention agit donc dans ce sens, pour lutter contre la pollution environnementale en utilisant une énergie propre pour générer un champ électromagnétique (dans les bobines routières). L’innovation de Bouazzaoui permet aussi d’utiliser l’électricité sans avoir recours aux batteries et ainsi de réduire les prix des voitures électriques qui deviendront « beaucoup moins cher ».

Pour rappel, l’inventeur Majid El Bouazzaoui a été décoré par SM le Roi Mohammed VI pour sa contribution à l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc. Il a déposé plusieurs demandes de brevets d’invention depuis 1997 et a décroché plus de 60 distinctions internationales, selon le communiqué. Aussi, il a remporté, en 2019, le Grand Prix du concours international des inventions « iCAN-2019 ».

L’association OFEED vise à accompagner les plans et stratégies du gouvernement, sous la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial, dans le champ de l’innovation et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Royaume.