Manche: 159 migrants secourus au large du littoral français

Huit embarcations transportant 159 migrants, dont 10 enfants et une femme enceinte, qui tentaient de gagner les côtes britanniques, ont été secourues jeudi au large du littoral entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, dans le nord de la France, rapportent les médias.

Dans un premier temps, 26 naufragés, dont quatre enfants, parmi lesquels plusieurs semblaient en état d’hypothermie, ont été secourus puis pris en charge à leur débarquement à Dunkerque, selon les mêmes sources qui citent la préfecture maritime.

D’autres opérations se sont ensuite enchainées et une vedette a récupéré quatre naufragés, puis deux canots de sauveteurs ont recueilli 23 et 32 migrants.

Un troisième canot a été dépêché pour porter secours à 18 naufragés, dont certains semblaient être en hypothermie, signalés en difficulté par un navire de pêche dans le détroit du Pas-de-Calais.

Un remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage de la marine française a récupéré 44 naufragés ramenés à Boulogne-sur-Mer.

Le navire de commerce Orient Angel a pour sa part annoncé avoir pris en charge 12 naufragés, qui restaient à bord sains et saufs dans la soirée, la météo sur zone ne permettant pas leur transbordement dans l’immédiat.

En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.

( Avec MAP )