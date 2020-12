(Vidéo) Manifestation de soutien à la Marocanité du Sahara

Par la Communauté marocaine et les Amis du Maroc en Wallonie et G-D de Luxembourg

Les milices du polisario, se sont introduites dans la zone d’El Guergarat au sud du Royaume du Maroc depuis le 21 octobre 2020, y ont mené des actes de banditisme et de vandalisme, bloqué la circulation des personnes, et harcelé continuellement les observateurs militaires de la Minurso et ce, pendant trois semaines.

Après s’être astreint à la plus grande retenue, le Royaume du Maroc, en parfaite conformité avec la légalité internationale, n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités pour mettre un terme à la situation de blocage irresponsable de la part des mercenaires du polisario, sauvegarder le statut de la zone et rétablir la libre circulation des biens et des personnes entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie ainsi qu’avec toute l’Afrique subsaharienne.

Cette intervention du Royaume du Maroc a bénéficié d’un large soutien international, dans la mesure où plusieurs pays, notamment arabes et africains, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile dans le monde en général, et en Belgique en particulier, ont affirmé la légitimité des mesures prises par le Maroc en vue de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Ils ont dans ce sens salué le fait que l’opération militaire menée par les forces Armées Royales, sur les très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat- major, se soit déroulée de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils. La manifestation que nous organisons aujourd’hui s’inscrit dans cette même ligne de soutien à la Décision de Notre Auguste Roi, Sa Majesté Mohammed VI et à l’intervention de nos valeureuses Forces Armées Royales.

Nous tenons également à réitérer à travers ce Rassemblement notre attachement indéfectible à la Marocanité du Sahara, à l’intégrité territoriale de notre Cher Royaume et à sa devise éternelle DIEU, LA PATRIE, LE ROI.