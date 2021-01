Marché de l’emploi : Le déficit pourrait-il être comblé cette année ?

L’année 2020 a été une période complexe pour le marché du travail au Maroc, durement impacté par la crise de covid-19. A part les métiers de l’Outsourcing, des calls center et du e-commerce, plusieurs organisations ont connu des changements structurels et ont dû baisser leurs prévisions de recrutement.

Cette crise a été une opportunité réelle pour plusieurs entreprises et institutions qui ont rénové leur structure RH. Selon une analyse réalisée par Rekrute.com en vue d’évaluer la gestion des recrutements et les leviers de changement pendant cette crise, les entreprises maintiennent le cap des recrutements malgré la situation sanitaire désastreuse. « En effet, 67% des dirigeants déclarent recruter soit pour des postes existants ou des nouveaux postes. Nous assistons réellement à une reprise du marché de l’emploi », a précisé l’enquête.

La digitalisation, un choix stratégique pour les RH

Cette crise sanitaire induite par la covid-19 est pour les RH et les patrons d’entreprises une

période difficile à gérer. Ils sont désorientés entre le télétravail et le management à distance. A cet effet, la digitalisation a joué un rôle très important dans l’amélioration du processus du recrutement dans les organisations. Selon l’enquête de Rekrute, 54% d’entre 114 dirigeants interviewés ont confirmé avoir totalement intégré les entretiens numériques à savoir les entrevus vidéos. De plus, 50% des recruteurs attestent que leur processus est plus efficace grâce aux nouvelles méthodes introduites à savoir les tests numériques, les entretiens vidéo…. En effet, les recruteurs ont eu des difficultés d’adapter leur processus de

recrutement à cause de la crise sanitaire, mais numérisation du processus les a permis de

« maintenir les recrutements » et « garantir la qualité des candidatures ».

La crise sanitaire a impacté les politiques de recrutement

Pour les entreprises qui ont des difficultés financières n’ont pas pu maintenir leur politique de recrutement, durant cette période de crises et certaines mêmes mises à l’arrêt. D’après une étude du HCP, réalisée dans le cadre de décélération de la croissance économique observée au cours de l’année 2020, « le marché du travail aurait connu sur l’ensemble de l’année écoulée des pertes d’emploi qui auraient atteint 531 000 postes », a signalé l’institution publique, notant que ce marché devrait connaître une légère baisse du taux de chômage en 2021.