Marché des changes (15-19 mars): Le dirham s’apprécie de 0,57% face à l’euro

Le dirham s’est apprécié, au cours de la semaine allant du 15 au 19 mars, de 0,57% vis-à-vis de l’euro et de 0,38% face au dollar, selon Attijari Global Research (AGR).

L’effet marché ressort à un niveau important de -0,5% contre un effet panier limité à +0,12%, précise AGR dans sa note hebdomadaire “MAD Insights – Currencies”, précisant que la position de change bancaire moyenne s’est légèrement contractée à 4,40 MMDH contre 4,42 MMDH une semaine auparavant. Par ailleurs, les analystes d’AGR soulignent que les spread de liquidité entre le cours central et le cours de référence du dirhams se sont creusés de 48 points de base (pbs) en une semaine à 4,27%, s’approchant de la borne inférieure de 5%. Cette situation s’explique par les anticipations des opérateurs quant à l’appréciation de la position de change sous l’effet d’opérations exports importantes. Dans un contexte où l’effet marché devient de plus en plus important et face à une volatilité plus visible du dirham, ces analystes recommandent aux investisseurs de poursuivre leurs opérations de couverture, estimant que le mouvement d’appréciation du dirham en marche actuellement devrait inciter les exportateurs en USD à couvrir à court terme leurs opérations futures.

AGR a, en outre, revu légèrement à la baisse ses estimations d’évolution du dirhams à court terme et ce, tenant compte des niveaux de spread de liquidité actuels sur le marché des changes et du mouvement d’appréciation du dirham au cours des deux dernières semaines, anticipant une appréciation du dirham face au dollar à horizons 1,2 et 3 mois. Face à l’euro, la monnaie nationale devrait se déprécier sur des horizons de 1,2 et 3 mois par rapport à son niveau actuel. Le dirham s’apprécierait face au dollar de 0,6% et de 0,1% à horizons 1 et 2 mois.

La parité USD/MAD devrait se maintenir au même niveau actuel à horizon 3 mois. Celle-ci se situerait à 8,92, 8,97 et 8,98 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre 8,97 actuellement. Les niveaux de dépréciation du dirham face à l’euro atteindraient 1,1%, 1,6% et 1,7% à horizons 1, 2 et 3 mois. Par conséquent, la parité EUR/MAD s’établirait à 10,80, 10,85 et 10,87 contre un cours actuel de 10,68.

Avec MAP