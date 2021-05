Marché monétaire (20-26 mai): Atténuation de l’insuffisance de la liquidité bancaire (BKR)

Le déficit de la liquidité bancaire s’est légèrement atténué, au cours de la période allant du 20 au 26 mai, pour revenir à 69,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre -77,6 MMDH une semaine auparavant, selon BMCE Capital Research (BKR).

Cette évolution est “probablement en lien avec le reflux conjoncturel de la circulation fiduciaire“, indique BKR dans sa récente lettre monétaire et obligataire.

Face à cette situation et comme prévu, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit ses avances à 7 jours au niveau du marché monétaire de 16% à près de 31,4 MMDH au moment où son dispositif à long terme a été renforcé avec l’injection d’une pension livrée et d’un prêt garanti pour 5,6 MMDH et 0,4 MMDH respectivement, ajoute la même source.

En revanche, la tendance baissière des placements du Trésor au niveau du marché monétaire au cours du mois de mai comparé à avril s’est confirmée durant la semaine précédente avec 9 opérations de placement pour un encours quotidien moyen de 1,9 MMDH, en contraction de -73% d’une semaine à l’autre, “liée vraisemblablement au règlement de la paie des fonctionnaires à la fin du mois“, souligne BKR.

De son côté, le taux interbancaire s’est, une nouvelle fois, maintenu à son niveau habituel de 1,5%.

Sur la prochaine période du 27 mai au 03 juin, BAM “réduira une nouvelle fois ses injections sous forme d’avances à 7 jours avec l’émission d’un total de 30,97 MMDH, soit 380 millions de dirhams (MDH) de moins comparativement à une semaine auparavant“.

L’institution d’émission continuera, cependant, de consolider son arsenal monétaire à long terme avec l’émission d’un prêt garanti de 1,18 MMDH.

( Avec MAP )