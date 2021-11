Marche Verte : Rencontre avec des compétences marocaines de Nouvelle Aquitaine

Une rencontre avec des compétences marocaines et des membres de la communauté juive résidant en Nouvelle Aquitaine, a été organisée, samedi, à l’initiative du Consulat général du Maroc à Bordeaux, à l’occasion de la célébration du 46ème anniversaire de la Marche verte.

Cette rencontre a été marquée par la projection d’une vidéo retraçant les développements majeurs qu’ont connues les provinces du Sud du Royaume depuis la Marche Verte jusqu’à nos jours.

Elle a donné lieu à un débat et à un échange sur les évolutions considérables qu’ont connues les provinces du Sud.

La rencontre, tenue en présence du Consul général du Maroc à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, qui a prononcé une allocution sur les derniers développements de la question du Sahara, a aussi permis de mener une réflexion sur les moyens susceptibles de fédérer les compétences expatriées aux fins de défendre la première cause nationale et servir les intérêts de la mère-patrie.

Lors de cette rencontre ponctuée par un spectacle artistique, les participants ont unanimement exprimé leur attachement à leurs pays et leur prédisposition à s’inscrire dans tous les efforts et actions visant à défendre la question nationale.

Ils ont également exprimé le souhait de voir se créer des liens et des synergies durables et pérennes entre les membres de la communauté marocaine à l’étranger pour en faire un levier agissant de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la cause nationale.

Avec MAP