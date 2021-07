Marhaba 2021, une initiative Royale généreuse à l’égard des MRE

Une initiative Royale généreuse et bienveillante, telle a été la décision prise par SM le Roi Mohammed VI de garantir à la communauté marocaine résidant à l’étranger les retrouvailles avec la mère-patrie à des prix abordables et dans des conditions remplies de convivialité.

La symbolique de cette attention Royale éminemment bienveillante gît, à coup sûr, dans son timing et sa portée économique bienfaisante vis-à-vis des MRE. Du pain béni, pour ainsi dire, eu égard à la conjoncture internationale actuelle.

La vélocité des intervenants dans le domaine du transport aérien et des autorités tous azimuts impliqués dans la facilitation de ce retour inédit dans les annales du Royaume traduit également cet engagement sans faille dont font preuve les Marocains envers leurs frères et sœurs de l’étranger.

Pareillement, les opérateurs du tourisme ont été exhortés par le Souverain à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les MRE dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

Le tonnerre d’applaudissements et de réactions venant des diasporas marocaines établies dans les quatre coins du monde et les analyses faites, illico presto, par une kyrielle d’experts et d’universitaires dénotent, sans ambages, le caractère emblématique du geste Royal.

S’en est suivie la mise en place par la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) d’un dispositif “exceptionnel” et “historique” pour faciliter le déplacement des MRE en période d’été.

→ Lire aussi : Marhaba 2021 : Des indemnités aux MRE voyageant par voie maritime

La compagnie nationale a, en effet, renforcé son programme de vols et a proposé des prix très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille.

De son côté, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger s’est félicité de cette initiative Royale, qui incarne la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de cette communauté, et traduit l’accompagnement continu des questions liées à cette catégorie qui jouit d’une place importante.

Entre autres communautés marocaines installées à l’étranger, les Marocains de France ont aussitôt salué, avec une infinie reconnaissance, “un geste Royal hautement généreux”.

En Espagne, de nombreux acteurs politiques et associatifs et représentants d’associations et de coordinations de Marocains résidant dans le pays ibérique ont mis en avant cette noble initiative Royale.

De l’avis de l’universitaire et vice-président aux Affaires mondiales de l’université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid, la décision Royale reflète la constante sollicitude du Souverain envers les MRE, dont le bien-être est placé au-dessus de toute autre considération.

“Sa Majesté le Roi est conscient des épreuves et difficultés endurées par les Marocains résidant à l’étranger pendant la pandémie, et par conséquent, le Souverain ne veut pas qu’ils pâtissent encore plus” de l’éloignement de leur patrie, avait relevé, dans une déclaration à la MAP, l’expert maroco-américain, notant que SM le Roi est aussi sensible à “l’attachement très fort des Marocains à leur pays d’origine et aux constantes et symboles sacrés de la Nation“.

Quant au professeur de sciences politiques à l’Université Moulay Ismail de Meknès, Abdelmalek Ihazrir, le geste Royal rend justice aux MRE en cette période de crise due à la pandémie de Covid-19.

Selon lui, l’initiative du Souverain, juste et très équilibrée, libère les membres de la communauté marocaine à l’étranger d’une lourde charge.

( Avec MAP )