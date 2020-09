Marjane s’explique sur l’incendie de Hay Riad

Suite à l’incendie qui s’est déclaré hier après-midi au sein de l’hypermarché Marjane de Hay Riad à Rabat, le magasin a informé à travers un communiqué qu’il n’y a eu « aucune incidence autre que des dégâts matériels légers ».

Selon des témoins sur place, le feu serait parti près du rayon boucherie et aurait été causé par un problème électrique. Le groupe n’a toutefois pas confirmé ces informations dans le même communiqué se contentant d’indiquer que ce sont « les dispositifs de détection et d’extinction automatiques [qui] ont permis de vite maîtriser l’incendie et une enquête est en cours pour en déterminer l’origine ». Par ailleurs, le magasin assure qu’il ouvrira ses portes aujourd’hui 17 septembre.

Rappelons que le même magasin de Hay Riad avait fait l’objet de certaines rumeurs sur les réseaux sociaux ce dimanche 13 septembre concernant la détection de plusieurs cas Covid au sein du magasin. Une information aussitôt démentie par le groupe, qui a insisté sur son respect des mesures sanitaires et l’importante campagne de plus de 15.000 tests menée auprès de son personnel.