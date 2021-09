Maroc, Algérie, Tunisie : La France va durcir les conditions d’octroi de visas

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a annoncé ce matin à l’antenne d’Europe 1, le durcissement des conditions d’octroi des visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie.

«C’est une décision drastique, c’est une décision inédite, mais rendue nécessaire par le fait que ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France». Ainsi, la France a décidé que le nombre de visas délivrés aux ressortissants marocains et algériens serait divisé par deux, et par 30% pour les Tunisiens en prenant comme base 2020, a-t-il indiqué.

“Je vous confirme cette information, cette mesure qui a été prise. En 2018, nous avons adopté la loi Asile et immigration (…) Et le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c’est le fait que des pays refusent les laissez-passer consulaires. A partir de là, on a eu un dialogue avec certains pays du Maghreb, puis des menaces. Et aujourd’hui on met ces menaces à exécution”.