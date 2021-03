Maroc/BEI: plus de 600 millions d’euros de financements mobilisés en 2020

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a mobilisé un total de 617 millions d’euros de financements (près de 6,7 milliards de dirhams) en faveur du Maroc en 2020, soit un doublement de l’activité par rapport à 2019, avec des décaissements accélérés, a indiqué, mardi, Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc.

La Banque s’est fortement mobilisée dans le cadre de l’initiative Team Europe afin de fournir un soutien urgent et rapide au Royaume dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19, a-t-elle souligné lors d’un webinaire sur le bilan du groupe BEI au Maroc au cours de l’année 2020 marquée par le déclenchement de la crise sanitaire. La BEI a ainsi apporté des aides de trésorerie immédiates et accélérées, à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, a expliqué Mme Barone, notant que le total des décaissements de la Banque en 2020 a atteint un volume de 516 millions d’euros, soit trois fois plus qu’en 2018, ce qui a permis d’apporter un appui déterminant aux porteurs de projets confrontés à des contraintes de liquidités.

Les financements de la Banque en 2020 ont été consacrés en priorité au renforcement du système de santé (200 millions d’euros), au soutien aux PME agricoles (200 millions d’euros), au renforcement de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) pour fournir des liquidités au secteur privé dans son ensemble (150 millions d’euros), ainsi qu’au secteur automobile (54 millions d’euros).

La Banque a également apporté son soutien aux micro-entrepreneurs à travers deux opérations dans le secteur de la microfinance (13 millions d’euros). Ces appuis illustrent l’approche globale et diversifiée de la Banque, tant en termes de secteurs, que de bénéficiaires, avec la mobilisation d’un ensemble d’instruments adaptés aux besoins de financement (prêts et garanties, assistances techniques, dons).

Pour sa part, Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de la BEI responsable des financements au Maroc, a déclaré que le volume record de l’activité de la BEI au Maroc en 2020 a permis de financer des projets cruciaux pour l’économie du pays dans un contexte d’urgence inédit.

Grâce à sa réactivité et forte mobilisation, la Banque a pu soutenir et accompagner partenaires et porteurs de projets et ainsi atténuer les conséquences de la pandémie tant dans le secteur public que privé, s’est il réjoui.

Et de faire valoir que “notre action au Maroc répond aux priorités de l’Union Européenne tout en étant parfaitement en phase avec les objectifs stratégiques du Royaume du Maroc et ceux du plan de relance nationale”.

En tant que Banque européenne du climat, “nous soutiendrons également dans le cadre du Pacte vert européen les initiatives du Royaume en matière d’action climatique et d’investissement durable, que ce soit dans le domaine de l’énergie, de l’efficacité énergétique ou encore de la mobilité urbaine”, a poursuivi M. Félix, faisant remarquer que la Banque a pour objectif de financer des projets innovants et porteurs de croissance, d’emploi et d’inclusion sociale.

La BEI a apporté de nouvelles garanties de financement pour soutenir les PME et la relance du secteur privé à travers le système public de la CCG qui joue un rôle déterminant pour faciliter l’accès au crédit aux TPME. Une première tranche de 150 millions d’euros (1,6 milliard de dirhams) a été signée en 2020 et une seconde du même montant est prévue en 2021.

Pour soutenir la résilience du secteur agricole et les agriculteurs en milieu rural, la BEI a signé son premier partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc (CAM). Le financement de 200 millions d’euros (plus de 2,1 milliards de dirhams) appuiera et accompagnera les investissements productifs et générateurs d’emplois dans le cadre de la stratégie agricole marocaine “Génération Green 2020-2030”.

Dans la continuité de l’action menée par la BEI au Maroc pour soutenir la microfinance (MF), la Banque a financé en 2020 deux opérations pour soutenir les micro entrepreneurs. Le prêt de 10 millions d’euros (environ 108 millions de dirhams) à JAÏDA financera des microcrédits d’un montant inférieur à 25.000 euros (environ 270.000 dirhams) pour les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs afin de promouvoir des activités génératrices de revenus.

Enfin, dans le secteur automobile, la BEI a soutenu à hauteur de 54 millions d’euros AGC Automotive Induver Morocco pour soutenir le développement des activités de l’usine de vitrages automobiles située à Kénitra offshore.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans, la BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

( Avec MAP )