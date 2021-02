Maroc-Chine : Les investissements touristiques au cœur d’un débat ‎

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique -SMIT- a organisé un forum digital sino-marocain, sous le ‎thème : « China-Morocco Tourism Investment Webinar ».‎

Inauguré par le mot d’ouverture de Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport ‎Aérien et de l’Economie Sociale, cet événement a été, qui a eu lieu le 4 Février 2021, a mis en avant ‎l’alliance historique existante entre le Maroc et la Chine qui s’est renforcée plus encore depuis la visite ‎officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, en Chine en 2016, qui a constitué un ‎tournant majeur dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays.‎

Ce webinaire a connu la participation d’un grand nombre de hauts responsables chinois et marocains et ‎réuni des acteurs clés de l’industrie touristique et hôtelière chinoise tels que le China-Africa Development ‎Fund (CAD), Fosun, le Beijing Yong Jie Investment Fund ainsi que d’autres grands noms de ‎l’investissement touristique chinois.‎

Etalé sur une matinée sous forme de table ronde et de présentations autour de l’investissement ‎touristique, ce forum digital a été marqué par l’intervention de Imad Barrakad, Directeur Général de la ‎SMIT, qui a affirmé que le Maroc constitue une plateforme d’investissement touristique par excellence ‎pour les investisseurs chinois.

L’accent a été ensuite mis sur les différentes opportunités d’investissement ‎touristique dans le Royaume, notamment au niveau des Régions du Sud, présentations qui ont connu un ‎grand succès auprès de la cible présente à ce webinaire.‎

A l’heure où l’investissement touristique mondial vit une situation instable avec des prévisions incertaines ‎et précaires pour les principaux pourvoyeurs de fond, cet événement vient confirmer le positionnement ‎de la destination du Maroc sur l’échiquier international en tant que plateforme d’affaires et ‎d’investissement touristique et hôtelier.‎