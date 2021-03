Maroc – CIV : Les ouvrages maritimes de la Baie de Cocody achevés ‎

L’aménagement et la valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire), est un ‎projet d’envergure, qui a été lancé en 2016 par SM le Roi Mohammed VI et le Président ‎Alassan Ouattara, il porte sur la réhabilitation écologique de la baie, la réalisation de barrages, ‎d’un canal et d’ouvrages hydrauliques et maritimes, la construction d’infrastructures routières, ‎d’ouvrages de franchissement et d’un viaduc, la réalisation d’une marina et d’un parc urbain. ‎Il a aussi pour objectif la valorisation et l’aménagement de la Baie de Cocody ainsi que son ‎bassin versant.

Marchica Med, qui assure la maitrise d’ouvrage du projet, assure de sa détermination à ‎déployer toute son énergie et son expertise pour mener à bien le projet et œuvrer, ‎conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, à la pérennisation de la confiance et ‎de l’amitié entre les deux pays frères dans la vision d’une Afrique qui fait confiance à ‎l’Afrique.‎

C’est dans ce cadre que le président directeur général de la société d’Etat Marchica Med, Saïd ‎Zarrou, a effectué une visite de chantier dans le cadre du suivi de l’état d’avancement du ‎projet d’aménagement et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan.

La visite a concerné plusieurs plateformes, particulièrement les ouvrages maritimes de la Baie ‎de Cocody, lancés en 2016 et aujourd’hui achevés.

Zarrou, accompagné de l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, et de ‎plusieurs hauts cadres de Marchica Med, s’est également enquis de travaux de dragage de la ‎baie et de réalisation de la marina, lancés en 2017 et aujourd’hui achevés.

Le pont de Cocody et le carrefour de l’Indénié, deux pans majeurs du projet, lancés ‎respectivement en février et septembre 2019, enregistrent quant à eux un état d’avancement de ‎‎40%.

Zarrou et Kettani ont également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de ‎réalisation d’une embouchure à Grand Bassam (40 km à l’est d’Abidjan), composante du ‎Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody.

La réalisation de l’embouchure devra protéger durablement les populations contre les ‎phénomènes naturels extrêmes et contribuera aussi à la dépollution de la lagune Ebrié, au ‎renouvellement de ses eaux et à la reconstitution de ses ressources halieutiques.

Cette embouchure permettra en outre d’entamer un programme de valorisation axé sur la ‎culture, le tourisme et la pêche, sachant que la ville de Grand-Bassam, première capitale de la ‎Côte d’Ivoire, est inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Selon Marchica Med, cette visite de chantier coïncide avec le 7eme anniversaire de la visite de ‎SM le Roi Mohammed VI à Abidjan en février 2014, lors de laquelle le Souverain avait ‎prononcé son discours historique du 25 février dans lequel il a exhorté l’Afrique à faire ‎confiance à l’Afrique et a tracé la feuille de route d’une nouvelle ère d’une coopération sud-‎sud agissante.‎