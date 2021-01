Maroc Diplomatique lance son Forum annuel MD Sahara

Après le franc succès qu’a connu la première édition du cycle de conférences MD Talks, Maroc diplomatique lance MD Sahara, un Forum annuel qui ambitionne de réunir des intervenants de prestige, décisionnaires, analystes et experts avec la présence d’un public pertinent, autour d’une thématique qui porte sur le développement des provinces Sud du Royaume et leur rôle de hub africain et de porte sur le monde.

La première édition se tiendra à Laâyoune le 20 mai 2021, sous le thème :

« Les Provinces du Sud : Grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement»

A travers ces rencontres, MD Sahara prévoit de jouer un rôle d’Observatoire de la Diplomatie Marocaine et ainsi accompagner le mouvement diplomatique, économique et social, tout en enrichissant le débat et ainsi apporter sa pierre à l’édifice.

« Le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps, et les sacrifices qu’il

sera nécessaire de consentir pour qu’il en soit toujours ainsi importent peu. »

Ainsi parlait Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours, à l’occasion du 44e anniversaire de la Marche verte.

« Aujourd’hui l’actualité diplomatique est au Sud du Royaume, il est donc de notre devoir de répondre présents, pas seulement avec nos plumes mais en y mettant tous nos moyens pour participer, tant soit peu, au foisonnement économique de cette région. » A déclaré Souad MEKKAOUI, Directrice de la Rédaction.

« En tant qu’un groupe média marocain indépendant et patriote, nous nous sommes donnés pour mission de défendre les intérêts de notre pays ainsi que toute cause nationale… Tenir un événement annuel au Sahara Marocain est un devoir pour Maroc diplomatique. » Ajoute Hassan ALAOUI, Directeur de Publication.