Maroc-Israël : Abderrahim Beyyoudh à la tête du Bureau de liaison de Tel Aviv

C’est Abderrahim Beyyoudh qui a été nommé pour diriger le bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv, a rapporté la presse israélienne. Le diplomate Marocain est ainsi arrivé mardi 9 février, à l’aéroport Ben Gourion, accompagné par son équipe.

À son arrivée, Abderrahim Beyyoudh s’est entretenu avec le ministre israélien des affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, à qui il a réitéré sa “volonté d’oeuvrer pour le renforcement des relations entre le Maroc et Israël”, ont rapporté les mêmes sources.

Abderrahim Beyyoudh, diplomate de carrière, a auparavant occupé le poste de Consul, notamment à Londres et à New York. Avant sa nomination à Tel-Aviv, il occupait le poste de chef de la Division Amérique du Nord et Caraïbes au sein du ministère des Affaires Étrangères.

Il est à rappeler que le même jour (mardi 9 février), Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, avait reçu le chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin.