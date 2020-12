Maroc : L’énergie électrique en recul (DEPF)

La production de l’énergie électrique au niveau national a reculé de 4,5% au titre des dix premiers mois de 2020, après une chute de 7,4% à fin juin, et une consolidation de 19,5% un an plus tôt. C’est ce qui ressort de la dernière note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette baisse est le résultat d’un retrait de la production de l’ONEE de 14,8%, de celle privée de 1,8% et de celle des projets de la loi 13-09 de 3,7%, légèrement allégé par l’augmentation de l’apport des tiers nationaux de 58,4%, explique la DEPF.

En ce qui concerne les importations de l’énergie électrique, elles ont augmenté de 38,6% à fin octobre 2020, au lieu de +76,6% à fin juin et -87% un an auparavant. L’énergie nette appelée, quant à elle, s’est réduite de 2%, après -4% et +4,5% respectivement.

Pour ce qui est de la consommation de l’énergie électrique, elle a reculé de 2,8% au terme des dix premiers mois de 2020, après une baisse de 4,9% à fin juin et une hausse de 0,6% à fin octobre 2019, recouvrant un retrait des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tensions de 4,9% (après -7,5% et -1,2%), atténué par l’augmentation de celles de basse tension de 3,4% (après +3% et +6%).