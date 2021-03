Maroc-Pologne : Le groupe polonais Wielton à la conquête du marché marocain

Par Noura Mzaghrani

L’ambassade de la République de Pologne à Rabat, en collaboration avec le bureau du commerce extérieur et l’Agence polonaise de l’investissement et du commerce basé à Casablanca, a organisé une conférence pour célébrer le premier anniversaire des poids lourds polonais de Wielton au Maroc.

Ont également pris part à cette conférence le Responsable Development Maghreb à Wielton Group, Youness Azzouzi, le Business Development Manager de l’APIC, Jan Bochniak, ainsi que le chef du bureau à Casablanca, Maciej Klosak.

Au début de la conférence, son Excellence l’Ambassadeur de la République de Pologne Krzysztof Karwowski a rappelé l’importance de la coopération entre la Pologne et le Maroc qui a contribué à la réalisation d’une croissance de 25%, 1 Milliard de dollar au profit du Maroc et des exportations de 613 millions de $ vers la Pologne. Malgré la crise actuelle, les opérateurs Polonais ont choisi de s’installer au Maroc, donné comme un exemple pour plusieurs pays en termes de vaccination anti-covid, pour développer leurs investissements dans les différentes régions du Royaume.

Pour cette première année d’activité, la société Wielton, producteur polonais de semi-remorques, remorques et carrosseries, a ouvert en mars 2020 son bureau de représentation à Casablanca. Elle a commencé, d’ailleurs, tout récemment à vendre des remorques au Maroc. En dépit de la situation économique actuelle, Weilton a pu résister à la crise. Déjà, en décembre 2020, des dizaines d’exemplaires sont arrivés à Casablanca et la 5ème livraison est en route, a annoncé Azzouzi, soulignant que Wielton Group est un projet transformateur qui présente des services innovants et des solutions de financement à ses clients (entreprises agricoles et de transport, construction, de production et de distribution).

Au vu des opportunités que présentent le Maroc, l’ambassadeur a réitéré ses attentes d’une croissance des relations entre les deux pays, non seulement dans la logistiques mais aussi dans d’autres domaines comme le tourisme, l’éducation la cosmétique,… Ainsi, il a exprimé son admiration et son intérêt particulier au port de Tanger Med qui attire un nombre important d’investisseurs stratégiques.