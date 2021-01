Maroc- Sahara: Un soutien fort à l’Initiative d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc

Un total de 40 pays ont pris part à la Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initiative ‎d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’invitation ‎du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique.‎

Il est à noter que l’ensemble des participants à cette Conférence ont exprimé leur appui fort à ‎l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au ‎conflit régional du Sahara.

Les participants se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant ‎uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara, ‎selon la Synthèse des Présidents rendue publique à l’issue de la Conférence

Représentant 40 pays dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel, les participants ont ‎également salué les projets de développement lancés dans la région, notamment dans le cadre ‎du “Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud”.

Pour rappel, et outre le Maroc, les pays qui ont pris part à cette importante conference sont la ‎Zambie, le Gabon, la Guinée,les Comores, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, ‎le Malawi, le Togo, le Liberia, Sao Tomé-et-Principe, le Bénin, le Bahreïn, les Émirats arabes ‎unis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, Haïti, le Guatemala et la République Dominicaine.

La Barbade, la Jamaïque, les Maldives, le Salvador, le Sénégal, le Qatar, l’Arabie saoudite, la ‎Côte d’ivoire, Djibouti, Eswatini, la République démocratique du Congo, la Jordanie, Oman, ‎la France, l’Égypte, La Papouasie-Nouvelle-Guinée, Les Tonga, le Koweït, le Yémen et le ‎Burkina Faso ont également participé à cette rencontre.‎

